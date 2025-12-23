La regularidad hecha entrenador, Pellegrini y su Betis camaleónico

Al término del partido ante el Getafe, Manuel Pellegrini dijo una frase cargada de ambición, de ese carácter ganador innato que tiene y que, en gran medida, hace que el Betis, temporada tras temporada, nunca se caiga. “Al año nuevo le pido que lo mejor que hicimos en 2025 sea lo peor de 2026”, manifestó el preparador chileno, diciendo mucho con tan pocas palabras.

En definitiva, la regularidad hecha entrenador para dotar al Betis de esa estabilidad actual con la que camina desde que el santiaguino llegara aquel verano de 2020. Una exigencia con la que El Ingeniero mantiene enchufados a todos sus futbolistas y que hace que, ante cualquier pequeño bache deportivo –con el acompañamiento también de la habitual calma y templanza del chileno–, su equipo nunca se caiga.

Y es que el Betis, con Pellegrini al frente y bien renovado por la dirigencia del club heliopolitano, siempre mantiene la regularidad necesaria para dar un pasito más cada temporada y, de cara al próximo año, el técnico santiaguino quiere volver a protagonizarlo. Para ello, tiene a su equipo vivo en tres competiciones, con una plantilla a la que está sabiendo exprimir al máximo, con rendimientos individuales altos, para que, ante bajas importantes (como la de Isco), sea la fuerza del grupo la que esté dando la cara en todo momento.

Además, los buenos entrenadores son aquellos que saben adaptarse a las características de sus jugadores, y Pellegrini es uno de ellos. La prueba la estamos viendo este curso en un Betis que está apostando muy fuerte por su principal arma: la velocidad. Ante la ausencia de su mejor hombre en cuanto a creatividad (Isco), el chileno no ha dudado en adaptar a su equipo a lo que mejor se le da: las transiciones defensa-ataque. Los verdiblancos están sacando mucho provecho a la presión tras pérdida para salir rápido por las alas, con Abde y Antony como exponentes, o como Ruibal este pasado domingo, además del Cucho, las llegadas de Fornals… Un Betis que se siente a gusto sin balón y que aprovecha el fallo del rival (como ante el Mallorca o el derbi, a modo de ejemplo) para encarar y perforar la portería rival con verticalidad.

El buen hacer de Pellegrini tiene reflejo en los números. Y es que tres de los cuatro años naturales del Betis con más victorias llegaron con El Ingeniero al frente: 29 victorias en 2025 y 2021, y 27 en 2022 (también logró el Betis 27 en 1995, con Lorenzo Serra Ferrer en el banquillo). Un dato que refleja la trascendencia que sigue teniendo Pellegrini en el equipo heliopolitano.

Así, el Betis cierra 2025 sexto en la Liga (zona europea), cerca de rematar el pase a octavos de la Europa League, entre los ocho primeros, y esperando rival en octavos de la Copa del Rey el próximo 7 de enero. Pero si hay algo que el chileno, el club verdiblanco y la plantilla tienen entre ceja y ceja es la competición europea. Lo vivido en Breslavia sigue presente en Heliópolis como una espinita clavada que intentarán quitarse en Estambul el próximo 20 de mayo, y El Ingeniero es el primero en querer desquitarse. Paso a paso, por tanto, pero con miras altas para que “lo mejor de 2025 sea lo peor en 2026”. Palabra de Pellegrini.