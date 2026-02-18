Temores sobre la IA

Los principales índices europeos cerraron con ligeros avances en un contexto de cautela por los temores a la disrupción de la inteligencia artificial. La rotación desde los sectores en riesgo hacia sectores percibidos más defensivos permitió un tono resiliente de las bolsas europeas, con el Stoxx 600 manteniéndose en las cercanías de los máximos anuales. Fue precisamente un sector defensivo, Salud, el que lideró los avances con un repunte de un 1,4%. El sector de Materiales cedió más de un 1,8% por tomas de beneficios tras unos sólidos resultados de BHP y Antofagasta, pero en línea con las previsiones. En este contexto, destacaron los ascensos de un 0,8% del DAX alemán y un 0,6% del IBEX 35, por el rebote del sector bancario. El resto de los índices registraron avances superiores al 0,5%.

El optimismo sobre las bolsas europeas de los últimos meses no se ha resentido por los temores por la IA. Según la última encuesta de gestores de fondos de Bank of America, el 74% de los inversores confía en la aceleración del crecimiento en Europa por los estímulos fiscales en Alemania. A la vez, un porcentaje cada vez mayor cree que el peor comportamiento relativo estructural de la bolsa europea en la década anterior ha quedado atrás.