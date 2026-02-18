Polvo eres y en polvo te convertirás, ¿cuánto dura la eternidad, padre? Cuando con una cucharilla dejes secos los mares, la eternidad aún no habrá comenzado, hijo, Y así una serie de comparaciones que te dejaban el ánimo en estado de alerta no fuese a ser que la Parca te cogiera en fuera de juego. Sonaba la voz tronante en el púlpito de la Magdalena del predicador que predicaba los ejercicios espirituales y a aquel niño se le encogían los adentros sin atreverse luego a conciliar el sueño. Qué miedo la eternidad y qué lóbrego un tiempo en que todo parecía como tras un muro insalvable. Polvo eres y en polvo te convertirás, Miércoles de Ceniza que da inicio a un tiempo de reflexión y ataduras. Kilómetro Cero de una cuarentena que tiene su meta en la rampa del Salvador con la burra y Jesús bajo la mirada de Zaqueo. Se renuevan hoy los recuerdos y vuelve a nuestros oídos la palabra del predicador, “cuando hayas desecado el mar, la eternidad no habrá ni siquiera comenzado”, qué horror.