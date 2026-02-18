La que está liando el VAR

Vamos a estar entretenidos de aquí a que termine la Liga con el pan nuestro de cada jornada en torno a las actuaciones arbitrales. De siempre fue caldo de cultivo indispensable las quejas con los arbitrajes y cuando algún iluso creyó que con el VAR desaparecerían, resulta que todo se ha agravado. Tanto que el clima creado se está haciendo irrespirable, pues a ver quién no ha puesto el grito en el cielo para alguna acción que creyó perjudicial para su equipo. Todos han clamado alguna vez contra el árbitro y ahora le está tocando el turno al Barça, mientras que su eterno enemigo estuvo quejándose cuando el rival se le iba alejando.

Todo se ha avinagrado con la instauración del VAR, pues te aleja del fútbol de toda la vida que se invaliden goles por unos milímetros de ilegalidad o que se juzgue con distintos criterios el que vaya con los tacos por delante o no, o que el pícaro de turno se eche las manos a la cara cuando el manotazo fue en el pecho. ¿Y los pisotones? ¿Cuándo se vieron tantos?, que es como si un día de la semana se dedicara a entrenar pisotones, codazos o manotazos para convertirlos en rentables para la causa.

Estamos en lo que se tendrá que llamar el nuevo fútbol y del que se ha convertido en cómplice el VAR, que eso tiene miga. En tiempos pretéritos , los árbitros se dividían en halcones y palomas, anticaseros y caseros respectivamente. Hogaño hay que mirar con lupa quién es el encargado de manejar el VAR, que también los hay de órdago a la grande.