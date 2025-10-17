Marcelino: "No es un partido determinante, pero sí es importante"

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, apuntó en la rueda de prensa previa al partido que disputan este sábado en La Cerámica ante el Betis que no considera que vaya a ser un encuentro decisivo pero sí importante, ya que es un rival directo en la lucha por las plazas europeas.

"En la jornada 9 no es decisivo nada, pero es importante ganar porque jugamos en casa, porque es un rival directo, tenemos equipos similares. El partido es muy importante para nosotros. Ganar significa tener el goal average a favor. No va a ser determinante, pero sí que lo considero muy importante", explicó el técnico, quien aseguró que no van a pensar ahora en el encuentro de Liga de Campeones del próximo martes ante el Manchester City. "Lo más importante es este partido, jugamos contra un rival con aspiraciones similares. El año pasado durante una fase importante de la competición fue un rival directo. Tienen una muy buena plantilla. Manuel Pellegrini los hace competitivos, juegan buen fútbol y con buenos resultados. Nos espera un rival complicado y es donde tenemos que fijar la atención ahora. El del City será complicado, pero es otra competición y ahora tenemos que centrarnos en esto", recalcó.

Ante el Betis, Marcelino se convertirá en el entrenador que más partidos oficiales ha dirigido en la historia del Villarreal, superando al chileno Manuel Pellegrini, actual técnico bético. "Sí, es un día especial. Hago historia en el Villarreal como el entrenador que más partidos dirige. Doble sensación, por una parte a todas las personas que confiaron en mí como directiva, cuerpo técnico, compañeros que me ayudaron, afición... Es ilusión. A la vez pues tengo un sentimiento de satisfacción por todo ello", comentó.

"En el fútbol actual cuando llevas tanto sitio en un tiempo es porque los resultados son positivos. Esperamos que lo podamos disfrutar con una victoria. Y en cuanto a que sea Pellegrini, es casualidad. Por un lado yo soy el entrenador que más partidos ha dirigido al Villarreal, y Pellegrini a su vez en el entrenador que más partidos ha dirigido al Betis. Es una doble casualidad que en ese partido confirmemos más partidos", prosiguió.

Preguntado por las dudas o bajas con las que cuenta para este duelo, informó de que "los internacionales prácticamente no han entrenado con el grupo" y hoy se incorporarán Nico y Pape, "que son los que ayer hicieron trabajo aparte". "Luego tenemos a Georges con algunas molestias. A falta del último entreno, Juan es poco probable que esté. Y Ayoze y Gerard es muy probable que estén", agregó.

Sobre los pocos días que ha tenido para trabajar con los internacionales analizó que "el Betis está en una situación similar", pero "son circunstancias que se dan". "No es lo mismo tampoco tener internacionales en Europa que en otros continentes, que implica desplazamientos, cambios de horarios... Tenemos jugadores de Canadá, de Sudáfrica, uno de Uruguay... Tenemos que adaptarnos a eso. Tenemos una plantilla amplia", indicó.