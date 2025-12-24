Los tres pilares del plan de negocio del Betis: "Queremos acercar el Betis al bético"

En el proyecto del Real Betis Balompié (dentro de esa simbiosis que deben hacer el apartado deportivo y el económico), una rama fundamental es la de la cifra de negocio. En este apartado, el líder desde hace ya unos meses en Heliópolis es Emilio García Duarte, un profesional de dilatada experiencia que llegó hace 8 meses para darle una vuelta de tuerca a este apartado en el conjunto verdiblanco. Fueron un total de 15 años de experiencia en un gigante económico como es la NBA donde ha desarrolló su trayectoria, primero como director de Patrocinios para Europa y, más tarde, como responsable de Marketing para América Latina.

Hoy, tras un año en el que el Betis ha alcanzado cifras de récord en el apartado de los ingresos comerciales y disparando la cifra de negocio, Diario de Sevilla ha podido hablar con el gestor bético en una entrevista que podrán leer en dos partes. Esta, la primera, donde se habla de tres elementos fundamentales en ese plan de crecimiento: el aumento de los puntos de venta, las plazas hospitality en La Cartuja y el nuevo estadio, y los sponsors. En la segunda, la visión de futuro y algunos aspectos clave que se pueden adaptar de la NBA a este contexto futbolístico.

Pregunta: ¿Cómo es proyecto de expansión de negocio y su hoja de ruta en el apartado de los puntos de venta?

Respuesta: "Dentro del nuevo acuerdo que tenemos con Hummel —como ya sabes, un acuerdo cerrado por 10 años hace unos meses— y dentro de esta nueva estrategia de retail que sigue el club, lo que queremos es acercar el producto del Betis al bético. En ese sentido, hemos abierto una nueva tienda en La Cartuja, que se abre solo los días de partido, pero que durante la Navidad está abierta todos los días. Además, hemos abierto dos nuevos puntos de venta en Dos Hermanas y Écija. Al mismo tiempo, hemos ampliado nuestra línea de negocio de wholesale de la mano de El Corte Inglés, con tres córners en los centros de Nervión, Plaza del Duque y San Juan de Aznalfarache. Las tiendas permiten acercar el Betis a personas que no pueden ir al estadio, como ocurre, por ejemplo, con la tienda de Écija, que se convierte en un pequeño espacio para esos aficionados".

Una de las imágenes de la tienda del Betis en Lagoh / RBB

P: ¿Cómo de importante es incrementar el número de puntos de venta para la cifra de negocio?

R: "Para nosotros es muy importante. En este nuevo acuerdo, podemos incrementar los márgenes, lo que supone un mayor beneficio para el club. No hay otro club en LaLiga tan involucrado en la producción como nosotros con Hummel.

P: ¿Por qué 10 años más con Hummel?

R:" Uno de los motivos es que ahora somos productores, es decir, estamos mucho más en la producción del día a día de todo el merchandising. Eso nos permite tener un mayor control de la calidad y un mayor control de todas las prendas. Por otra parte, se están sacando piezas que están teniendo una aceptación importantísima; el cortavientos verde y blanco, las camisetas de entreno, la nueva camiseta de la colección del día de los Muertos nos ha dado un alcance internacional...".

Fornals, durante el calentamiento con la camiseta especial por el Dia de Muertos. / Antonio Pizarro

El crecimiento económico con las zonas VIP

P: ¿Cómo influyen el aumento de las plazas hospitality?

R: "Hemos hecho un trabajo muy importante ampliando el número de plazas de hospitality y habilitando espacios que antes no se usaban. Esto ha generado un incremento sustancial de ingresos que no teníamos en el Benito Villamarín por falta de espacio. Incluso la selección española, al ver estos espacios, ha empezado a utilizarlos. Eso demuestra que el trabajo ha dado resultado".

P: ¿Esto tendrá recorrido en el nuevo Benito Villamarín?

R: "En el nuevo estadio las plazas de hospitality serán mejores y más numerosas. Pero lo positivo de este traslado a La Cartuja es que nos permite aprender del aficionado: saber qué le gusta, qué no, y ajustar el producto premium a lo que realmente demanda. Así, cuando lleguemos al nuevo estadio, podremos ofrecer un servicio acorde al precio que se paga".

Zonas VIP de la nueva Preferencia / RBB

Los patrocinadores, una parte clave del proyecto de negocio

P: ¿Cómo de importantes son los patrocinadores en el crecimiento?

R: "Tenemos actualmente unos 375 sponsors. No paramos de firmar acuerdos, pero el reto es elegir bien a los compañeros de viaje. Queremos marcas alineadas con nuestros valores y con vocación de largo plazo, no solo por dinero. Tenemos muchos que nos dan relevancia a nivel internacional. Muchos ya los conocéis como Trainline o Gree, que es nuestro patrocinador principal".