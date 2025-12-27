Isco, un mes más de baja con el Betis; ¿qué le ha pasado y cuántos partidos se pierde?

La mala suerte parece que se ceba con Isco Alarcón. El futbolista del Real Betis Balompié tendrá que pasar este lunes de nuevo por el quirófano con el objetivo de hacerse una artroscopia para recuperar de la mejor forma posible la lesión intraarticular que se produjo el pasado 27 de noviembre en ese desgraciado choque con Sofyan Amrabat. Así lo han desvelado los compañeros de Mundo Betis.

Esta se producirá después de que la primera decisión del cuerpo médico del conjunto verdiblanco no haya salido según lo esperado (las infiltraciones PRP -plasma rico en plaquetas-). Esta intervención, que se considera de carácter menor, tendrá al andaluz aproximadamente un mes de baja. A esto hay que sumarle los 30 días que ya se ha perdido con sus compañeros y lo que ya venía arrastrando.

Isco Alarcón se acaba de lesionar por su golpe con Amrabat en el Betis-Utrecht. / Antonio Pizarro

¿Qué le ha pasado a Isco y qué partidos se perderá con el Betis?

El primer diagnóstico que se hizo por parte del Real Betis fue la de una fuerte contusión con herida incluída y siete puntos de sutura. Un problema que las filtraciones apuntaron a las dos semanas de baja, algo que refrendó el mismísimo Pellegrini en una rueda de prensa. Unas semanas después, en Heliópolis descubren esa lesión intraarticular y emiten el protocolo a continuar. Ocho días han tardado en darse cuenta de que no iba a funcionar y que la mejor opción era la intervención quirúrgica. Una de las preguntas que se hacen los béticos en redes sociales es si esa lesión no se podría haber localizado antes y ya estaría en la etapa final de su recuperación.

¿Qué partidos se pierde? Pues si se respetan esos plazos de 3-4 semanas, serían: contra el Real Madrid en el Bernabéu, contra el Oviedo en el Carlos Tartiere, ante el PAOK en Grecia, ante el Villarreal en casa, y llegaría muy justo para los choques ante Alavés y Feyenoord.