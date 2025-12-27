El Betis se piensa seriamente repescar el primer cedido

El Real Betis Balompié tiene repartidos a varios futbolistas con mucho potecial que están cedidos en otras entidades, la mayoría del fútbol español. Algunos de ellos sí que están aprovechando sus oportunidades o al menos mantienen cierto nivel cada vez que tienen ocasión, como Guilherme Fernandes en el Valladolid o Nobel Mendy en el Rayo Vallecano. También se podría decir que Gonzalo Petit aprovecha muchos de los minutos que juega, ya que aunque en el Mirandés le den pocas oportunidades, cuando entra, hay un alto porcentaje de partidos en los que aporta con goles o asistencias. Y hay otros futbolistas que sencillamente no están teniendo un buen periplo fuera de La Palmera. Ahí es donde aparece el nombre de Ismael Barea (entre otros).

Hace unas semanas, Diario de Sevilla ya informaba sobre el sentir que había en el conjunto verdiblanco. No estaban nada contentos con las situaciones de Iker Losada y Gonzalo Petit. De hecho, la opción de reconducir sus cesiones este mercado invernal estaba sobre la mesa. Aunque en estas ultimas semanas ha irrumpido un nombre con mucha fuerza en esa lista; el centrocampista palaciego.

Cuesta abajo y sin frenos

El pivote comenzó con mucha continuidad la temporada. De hecho, de los 11 partidos en los que ha participado, ha sido titular en ocho de ellos. De hecho ha encajado un gol como jabato y hubo encuentros en los que llamó la atención su despliegue físico. El problema llega cuando simplemente ha jugado uno de los últimos siete partidos. De hecho, no ha jugado más de dos partidos como titular desde el 11 de octubre.

Esta es una situación que no gusta en absoluto en Heliópolis, donde reconocen en que en estos momentos es muy probable que se rompa esa cesión al CD Mirandés y se trabaje de forma intensa para buscar un nuevo destino en el que el joven centrocampista pueda seguir progresando como cedido.