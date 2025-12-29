Plusvalía, palabra clave para 2026 en el Betis

La pasada junta de accionistas del Betis fue una balsa de aceite. Tras la ampliación de capital la actual directiva reforzó su control y no hubo problema en que saliesen adelante todos los puntos del día con una abrumadora mayoría, pero incluso así los actuales rectores dejaron claro la necesidad de vender antes de que acabe el actual ejercicio para cuadrar cuentas. En los últimos años los buenos resultados deportivos han ido de la mano de la revalorización de futbolistas, haciendo traspasos por encima de los 45 millones, una cifra que es la que vuelve a estar en la mente de los dirigentes béticos.

“Todos los mercados son de oportunidad en todos los sentidos y si surge una buena operación de venta que genere plusvalía claro que la tendremos que considerar, teniendo en cuenta que tenemos que cuadrar las cuentas con plusvalías antes de que termine el curso”, dijo el presidente bético, Ángel Haro, hace sólo un par de semanas, al respecto de la nueva ventana de fichajes que se abre el próximo 2 de enero (hasta el 2 de febrero). Vender no es sólo una necesidad para crecer, casi lo es para sobrevivir y por eso el club verdiblanco lleva tiempo realizando apuestas que van más allá de lo deportivo, ya que la idea en algunos casos es que el paso por Sevilla deje réditos económicos.

Hay tres futbolistas, uno por línea, marcados ahora con un asterisco ahora cuyas ventas se traduzcan en plusvalías. Natan fue adquirido en propiedad por el Betis este verano por nueve millones. Tomando como referencia el portal especializado Transfermarkt el valor del central brasileño está en los 20 millones..., y creciendo, ya que es titular en el conjunto sevillano y puede mantener su línea ascendente. Sergi Altimira es otro jugador tasado en 20 millones. Ya el pasado verano hubo interés por él y clubes europeos siguen preguntando en este invierno por el medio centro, que tiene a su favor tener sólo 24 años y, por tanto, todavía margen de mejora, y una condición que beneficia al betis, que cuenta con el 100% de sus derechos. La misma edad tiene Abde, un futbolista que puede ser diferencial en ataque desde la velocidad y su cada vez mejor definición. Empezó la temporada con un valor de 12 millones y ya está en 20, una cantidad por la que el Betis, en su caso y en el de los anteriores, empezaría a negociar pues ya vendió el pasado verano a Johnny Cardoso (24 millones) y Jesús Rodríguez (22,5) por cantidades cercanas. Eso sí, no todo lo que sacase por él sería para el Betis, ya que el Barcelona aún se guarda un 20%.

Otros jugadores por los que el cuadro hispalense podría sacar beneficios son los canteranos Ángel Órtiz y Pablo García, aunque en ambos casos parece pronto ya que sus irrupciones están siendo más sostenidas y no tan explosivas como las de Assane o Jesús Rodríguez. En el caso del lateral va ganando minutos poco a poco y no es difícil pensar que en un futuro cercano se asiente como titular si sigue con la proyección actual. El atacante sigue ofreciendo mejores sensaciones que resultados, aunque es una clase de futbolista por la que clubes de Inglaterra o Alemania apuestan fuerte.

Valentín Gómez es otro jugador que, aunque con un recorrido ya en su país, en Europa sigue creciendo y mostrando una polivalencia muy valorada al poder jugar tanto de central como de lateral zurdo. Su valor de mercado ha crecido de verdiblanco hasta los 12 millones, pero no parece que sea el momento de aún de plantear su salida. Como el caso de Cucho Hernández, otro de los jugadores de moda que vienen ofreciendo un gran rendimiento deportivo en el Betis con un importante valor de mercado (18), pero hay otros nombres por delante en el escaparate.

Antony fue una gran apuesta económica y quizá el jugador por el que una mayor cantidad económica podría generar el club, que el pasado verano pagó 22 millones (más otros tres en variables) por el brasileño, aunque el Manchester United se quedó con el 50% de una futura plusvalía.

“Hay que ser consciente de nuestras limitaciones. Hemos gastado todo nuestro límite en un año de plantilla récord y hay que valorar lo que hay dentro”, decía Haro sobre la posibilidad de fichar ahora en el mercado de invierno. Para que haya entradas debe haber salidas, por lo que las posibles ventas en este mercado invernal no cuentan en esa necesidad de generar plusvalías al final de la temporada para cuadrar cuentas, sino sólo para liberar espacio económico para posibles llegadas. Eso nombres sobre la mesa son los de Chimy Ávila y Bakambu, especialmente, aunque se ha sumado el de Lo Celso, que liberaría una importante masa salarial. Eso sí, con la lesión de Isco y las dudas que genera ahora sus problemas y su posible vuelta, puede que el argentino tenga una nueva oportunidad para reivindicarse aún en el Betis.