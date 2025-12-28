Álvaro Valles, por fin el premio tras el calvario

Álvaro Valles apostó fuerte. Todo al verdiblanco. Pagó caro su atrevimiento, pero las apuestas arriesgadas tienen grandes recompensas y el sevillano recoge ahora los réditos de esa decisión que lo llevó a pasarse un año en blanco. Nada tiene que ver cómo acabó el 2024 y como pone fin a 2025. De la grada ha pasado a ser el guardameta titular de un Manuel Pellegrini que parece incluso rotar menos en la portería que años atrás, convencido por el rinconero con sus buenas actuaciones y la seguridad que incluso transmite jugando con el pie.

El futbolista cañamero inició la temporada por detrás de Pau López. El técnico chileno apostó al inicio del curso por el catalán, que jugó los dos primeros encuentros hasta que un primer problema muscular lo obligó a parar. Valles se estrenó en Vigo (1-1) y tuvo continuidad dos citas más sin poder saborear la victoria (derrota por 1-2 contra el Athletic y empate con el Levante 2-2) con el equipo todavía asentándose y con bajas. El meta catalán se recuperó y retomó la titularidad en LaLiga: Valles volvió al banquillo otros cinco encuentros e incluso el técnico chileno apostó por Pau López al inicio de la Europa League jugando frente al Nottingham Forest (el 24 de septiembre), aunque en la siguiente cita continental el elegido fue Valles.

Parecía que el Ingeniero volvería a los tiempos de Claudio Bravo y Rui Silva, una competición para cada uno, pero un fuerte desgarro muscular dejó en el dique seco a Pau López y Álvaro Valles aprovechó la oportunidad. Desde el 2 de noviembre, en el triunfo frente al Mallorca, es el portero titular en el campeonato nacional y, al contrario que en al vez anterior, cuando su compañero se recuperó esta vez el preparador heliopolitano ha seguido manteniendo la confianza en el sevillano, tanto en LaLiga como en Europa.

Valles acumula 15 encuentros como titular (1.350 minutos), en los que ha encajado sólo 14 goles, menos de uno por partido. En LaLiga lleva 10 choques (dos derrotas, cinco empates y tres victorias) en los que ha recibido 12 tantos (sólo uno desde fuera del área), aunque cinco fueron contra el Barcelona. Acumula cuatro porterías a cero, mientras que en el torneo europeo son tres en cinco citas, recibiendo en total sólo dos goles en contra. En números globales, Valles recibe un gol por cada algo más de 96 minutos; la media de Pau López baja a un tanto cada 80 minutos pese a haber jugado menos. Siete encuentros ligueros y uno en Europa para sumar en 720 minutos nueve tantos recibidos.

Ninguno ha jugado en Copa del Rey, que en estas primeras rondas ante rivales de inferior categoría ha sido una competición reservada para Adrián, aunque está por ver a a partir del siguiente cruce de octavos de final si ante un contrario de superior categoría (podría ser de segunda o primera División ya) Pellegrini seguirá con su apuesta.

Lo que sí parece es que de momento el portero titular es Álvaro Valles, que no sólo ha mantenido su sitio en la Europa League sino que ha mantenido la confianza del técnico en la Liga, pese a que Pau López está recuperado desde principios de diciembre de su problema físico. De hecho no juega desde el 27 de octubre en la derrota frente al Atlético de Madrid, dos meses ya, y ni tan siquiera le dio minutos Pellegrini frente al Murcia en la Copa del Rey para ir recuperando sensaciones.

La próxima cita del Betis para arrancar el año es en el Santiago Bernabéu y nada hace pensar que si no media problema físico Pellegrini vaya a cambiar, Valles seguirá siendo el titular merced a las 31 paradas que amula en lo que va de curso sólo en la liga, números que recuerdan ya a los mejores que hizo con Las Palmas y que lo llevara a firmar por el club heliopolitano haciendo una fuerte apuesta que la final ha salido ganadora.