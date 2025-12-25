Natan, un valor que crece de verdiblanco

Con casi media temporada tachada ya del calendario Natan se ha convertido en un fijo para Manuel Pellegrini. Es el cuarto jugador con más minutos de toda LaLiga y, de largo, el bético que más juega esta campaña. De momento sólo descansó en un choque europeo y en las primeras rondas de la Copa del Rey, pero ya tiró de él el técnico en Murcia, por la lesión de Diego Llorente. El brasileño es un portento físico que ya ha comentado que puede jugar lo que le echen y al ritmo que va superá sin problemas las cifras del pasado curso, en la que destacó en la Europa League y fue el recambio siempre que el central madrileño o Marc Bartra estaban lesionados o tenían que descansar.

Ahora son otros los que le dan a Natan un descanso. Poco, en realidad, porque apenas se ha perdido tres de los 26 encuentros que ha disputado el Betis, siendo sustituido sólo en tres: En Murcia, al descanso; contra el Barcelona, a la hora de partido; y frente al Getafe, en el minuto 67, quizá pensando en lo que viene. Y es que el central lleva con cuatro amarillas desde el encuentro en Mestalla del pasado 9 de noviembre y el conjunto verdiblanco arranca el 2026 visitando el Santiago Bernabéu.

En total suma ya este curso 1.972 minutos, casi la mitad del acumulado de la pasada campaña (4.005). En LaLiga sólo Lejeune (2.258'), Mbappé (2.108') y Jauregizar (2.009') han estado más tiempo en el campo, lo que demuestra no sólo la confianza que Manuel Pellegrini tiene en él sino también su enorme capacidad física, ya que tanto Diego Llorente como Marc Bartra han pasado por distintos problemas en lo que va de ejercicio teniendo que parar en algún momento. Incluso Natan ha hecho de líder cuando formó junto a Valentín Gómez a pie cambiado en el eje de la zaga. Sufrió en esa posición, pero entendió que lo mejor era no complicarse. De hecho, es un cambio que se refleja en este nuevo curso. Mejor colocado, no necesita jugarse el tipo tanto entrando con fuerza porque llega con más margen al corte.

Su crecimiento se produjo ya la pasada campaña, la de su aterrizaje en España. Venía a ser el tercer central y por las lesiones y su regularidad y rendimiento acabó haciéndose un sitio hasta el punto de participar en 52 partidos en la temporada. Jugó todas las citas en Europa y los cuatro encuentros de Copa antes de que el Barça eliminase al Betis. En Liga disputó 31 encuentros. Todo ello llevó a la directiva a pagar los nueve millones de su traspaso para hacerse plenamente con sus servicios, amarrándolo con un largo contrato hasta 2030. Pero la entidad heliopolitana tiene que vender para mantener su crecimiento sostenido y el brasileño se está convirtiendo en un importante valor cara al futuro. Y es que si hace apenas seis meses su valor de mercado era de nueve millones según el portal de referencia Transfermarkt, en la actualidad ha aumentado hasta los 20 millones según la última actualización del mes de diciembre.

Y no es extraño que siga creciendo si Natan mantiene esta regularidad y rendimientos. Desde que llegó en el verano de 2024 a la entidad heliopolitano el Betis ha disputado hasta el día de hoy 86 partidos: 60 el curso anterior y 26 que lleva en el actual. Y Natan ha jugado 75 de esos encuentros. Un valor seguro que crece de verdiblanco.