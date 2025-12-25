Mali, una cita clave para conocer el estado de Amrabat

Que Amrabat tenía entre ceja y ceja esta Copa de África era algo más que evidente. Desde que se lesionó -y lesionó a Isco- hace un mes, el pasado 27 de noviembre en el partido contra el Utrecht, se pasó de señalarlo como dudó para el derbi pocos días después de su incidente a no entrar en ninguna convocatoria. A petición de su selección, el Betis incluso lo liberó (sin la contraprestación siquiera de dejar que Abde pudiera estar contra el Rayo) antes de tiempo para que siguiera con su proceso de recuperación bajo la tutela de los servicios médicos de su federación y el pasado 21 de diciembre ya jugó todo el partido inaugural del torneo ante Comoras.

Ahora, sin embargo, desde Marruecos se apunta que el jugador podría arrastrar aún molestias y no encontrarse al 100% al haber acelerado su vuelta a los terrenos de juego, por lo que en el Betis se sigue muy de cerca su evolución. Marruecos se enfrenta este viernes a Mali, que empató con Zambia, en la segunda jornada de su grupo en busca de la clasificación directa, por lo que será importante para conocer el estado de Amrabat ver si el bético juega o no.

Y es que resultó extraño que saliese de inicio y disputará el encuentro completo ante la débil Comoras en el debut el pasado domingo. Ahora Mali será un rival más exigente y al seleccionador Walid Regragui puede pesarle esa decisión por esas molestias que no acaban de desaparecer en el medio, que en el entrenamiento del miércoles trabajó al margen del grupo y se limitó a ejercitarse de forma individual.

Quizás fue un riesgo calculado por el técnico, que en el horizonte tiene también el partido contra Zambia el 29 de diciembre para cerrar la fase de grupos antes de que arranquen las eliminatorias del torneo. Amrabat es una pieza clave en el combinado norteafricano. Jugó el choque completo ante Comoras y lo hizo con una protección especial en la zona baja de la tibia derecha. Aparentemente pareció acabar el choque sin ningún tipo de problema, pero tras entrenar al margen en Marruecos hay dudas sobre su estado físico. Contra Mali, dependiendo de su concurso, se acabarán o acrecentarán.