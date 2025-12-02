El Sevilla condena en un comunicado el lanzamiento de objetos en el derbi

El Sevilla ha emitido un comunicado casi al mismo tiempo que LaLiga ha editado su informe sobre los sucesos del derbi. Munuera Montero tuvo que interrumpir el partido en el minuto 86 (según la redacción del acta) debido a la reiteración en el lanzamiento de botellas de agua y mecheros después de un primer aviso en el minuto 71. En el mismo "condena cualquier actitud y acción que implique el lanzamiento de objetos al terreno de juego" y afirma que "actitudes como la del domingo no representan a la afición del Sevilla FC".

El club de Nervión recuerda que está colaborando con la Policía Nacional para la identificación de los lazandores de distintos objetos, pero aun así se expone al cierre parcial de la grada de Gol Norte desde la que cayeron dichos objetos, sobre todo botellas de agua y algún mechero. Por mucho que el Sevilla activó los protocolos de seguridad -como destaca LaLiga en su informe- e incluso publicó días antes del derbi un exhorto titulado "Vive el derbi con pasión y respeto" el fútbol sigue su camino de tensión y ahí no hay protocolo ni prevención que valga.

El club no pudo evitar que los incontrolados respondieran lanzando objetos a alguna provocación de jugadores del Betis. Por ejemplo: Natan celebró de forma enardecida y mirando hacia Gol Norte un despeje a un centro de Juanlu. Tampoco fue muy entendible que Matías Almeyda dijera tras el partido que el árbitro no podía esperar "que lanzaran flores". No se puede justificar lo injustificable. El derbi es derbi y el fútbol responde en paralelo a los comportamientos de una sociedad con comportamientos incivilizados e hipócritas en todos sus estratos. De arriba a abajo. Ni más ni menos. El problema es que esas actitudes individuales las acaban pagando los colectivos.

La nota completa del Sevilla

El Sevilla FC quiere comunicar, sobre los hechos acaecidos el pasado domingo que motivaron la suspensión momentánea del partido ante el Real Betis, que:

-Condena cualquier actitud y acción que implique el lanzamiento de objetos al terreno de juego y que suponga alguna amenaza al desarrollo normal del juego o a la integridad de los jugadores.

-Está colaborando activamente con la policía para la identificación de los sujetos autores del lanzamiento de objetos a través del visionado y análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad del club, a los que se le aplicará el reglamento disciplinario del Sevilla Fútbol Club con independencia de otro tipo de sanciones que se puedan derivar.

-Actitudes como las acaecidas el domingo no representan a la afición del Sevilla FC.