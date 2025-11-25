"Vive el derbi con pasión y respeto": el mensaje del Sevilla a sus aficionados

Ni gran derbi ni monsergas publicitarias auspiciadas por LaLiga y sus técnicas de marketing. El derbi Sevilla-Betis es el derbi por antonomasia del fútbol español, sin más aditamentos ni adjetivos cuantitativos. Con todo lo que implica. Para lo bueno y para lo malo. Proverbial es la forma en la que la ciudad de Sevilla y aledaños, la mayor parte de la provincia incluida, viven este partido. Y generalmente, salvo contadas y lamentables excepciones, en el plano de las aficiones suele haber comportamientos deportivos, a veces por encima de los de los directivos. Pero para que no se olvide el espíritu de deportividad, el club de Nervión ha enviado un mensaje claro a sus aficionados: "Vive el derbi con pasión y respeto".

Lo ha hecho a través de un comunicado en sus medios digitales, en los que destaca su "inquebrantable compromiso contra la violencia y con el cumplimiento de la normativa reguladora de otras actitudes nocivas", según reza en el encabezamiento de su nota oficial.

En el comunicado el club de Nervión quiere recordar que "el fútbol es un deporte pasional, pero en él no caben insultos ni conductas intolerantes con aquellos que nos visitan". Medio millar de aficionados verdiblancos estarán ubicados en la grada alta de Gol Sur con Fondo, como es habitual, al margen de las entradas de cortesía para el Betis en Preferencia.

Al margen de instar al buen comportamiento, también pesa lo crematístico por "el grave perjuicio y menoscabo que se le hace con actitudes y cánticos inapropiados, que terminan conllevando sanciones económicas y cierres de gradas", recuerda en su nota.

Por eso pide que "Nervión debe ser una caldera que lleve en volandas al equipo sin recurrir al menosprecio al rival". Algo que será difícil de controlar, como ya se vio con el episodio de la banderita con el escudo tachado y todo lo que acarreó la pasada campaña, sanción a los tres canteranos que la portaron en la celebración del triunfo por parte de Competición. "Hacer lo contrario supone manchar los valores de nuestro club", recuerda el Sevilla, que también remite a "la sevillanía, la tolerancia y el respeto entre los aficionados" como parte "inherente del fútbol, al igual que la animación".

Para terminar su exhorto realiza una afirmación más dirigida a los responsables de LaLiga y los comités sancionadores, al recordar que "el club desde hace varias temporadas desarrolla proyectos con los que persigue fomentar la tolerancia en el fútbol" y la "convivencia pacífica entre aficionados de diferentes colores".

