El Sevilla se enfrenta al posible cierre parcial del Sánchez-Pizjuán por los lanzamientos

El Sevilla FC se enfrenta al más que probable cierre parcial del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por el lanzamiento reiterado de objetos que motivó la suspensión durante 13 minutos del derbi que ha acabado ganando el Betis por 0-2 este domingo. La redacción del acta por parte de José Luis Munuera Montero podría derivar en un cierre de esa zona del estadio, según marca el Artículo 107 del Código Disciplinario relativo a la alteración del orden del encuentro de carácter grave, una califcación que es probable que se tome en este caso.

"Cuando con ocasión de un partido se originen hechos como los que define el artículo 15 del presente ordenamiento, y se califiquen por el/la juzgador/a como graves según las reglas que prevé el invocado precepto en su apartado 2, y se trate de la primera vez en la temporada, el club responsable será sancionado con multa en cuantía de hasta 6.000 euros y clausura parcial de las instalaciones deportivas por un partido", reza dicho artículo.

"Mecheros y botellas de agua"

El acta del árbitro jiennense recoge de manera clara lo siguiente: "En el minuto 79, desde el fondo norte, se lanzaron varios objetos al terreno de juego, específicamente hacia la zona donde se encontraba el equipo visitante, sin que ninguno de ellos llegara a impactar a los jugadores. Entre los objetos lanzados, se pudieron identificar mecheros y varias botellas de agua, algunas de ellas llenas. Ante este incidente, se activó el protocolo de lanzamiento de objetos, solicitando al delegado de campo que procediera a comunicar, a través de la megafonía del estadio, un mensaje para que cesaran dichos lanzamientos", redacta el colegiado.

Munuera Montero, sin embargo, es algo más tarde cuando decide suspender temporalmente el encuentro: "Posteriormente, en el minuto 86, y debido a la continua repetición de los lanzamientos de mecheros y varias botellas de agua, desde la misma zona, se procedió a suspender temporalmente el partido, ordenando la retirada de los equipos a los vestuarios".

Seguidamente, el jiennense explica todo el proceso seguido con los delegados de Sevilla y Betis, el delegado federativo y el coordinador de seguiridad: "En el vestuario arbitral se reunió a los delegados de ambos equipos, directores de LaLiga, al coordinador de seguridad y al delegado federativo, para informarles sobre la situación y advertirles que, en caso de repetirse los lanzamientos, se suspendería definitivamente el partido. Se solicitó al coordinador de seguridad que garantizara la seguridad de los participantes para poder reanudar el partido. El coordinador, tras esperar un tiempo prudencial, informó que el ambiente se había calmado y que se podía proceder con la reanudación. Los equipos regresaron al terreno de juego aproximadamente 15 minutos después y el partido se reanudó alrededor de 18 minutos después de la suspensión. El partido continuó sin nuevos incidentes".

Habrá que esperar a la reunión el miércoles del Comité Disciplinario, pero ya ha habido antecedentes parecidos en la temporada pasada, cuando el derbi madrileño acabó con una sanción de cierre parcial del estadio Metropolitano de tres encuentros y una mulra de 45.000 euros que Apelación redujo en 3.000.