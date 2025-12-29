El Sevilla FC prepara el duelo ante el Levante con tres nuevas ausencias

Después de las vacaciones navideñas, el Sevilla Fútbol Club comienza a preparar el primer encuentro de 2026. Los hispalenses reciben a la Unión Deportiva Levante en el Ramón Sánchez-Pizjuán el próximo domingo 4 de enero a partir de las 14:00, un partido clave para alejarse casi definitivamente de los puestos de descenso. Matías Almeyda ya sabe que no podrá contar con los nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke, además del sancionado Marcao, aunque hay varios futbolistas que se presentan como duda para el duelo ante el conjunto levantinista.

En la sesión de entrenamiento de este lunes 29 de diciembre en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios no han estado presentes Rubén Vargas, Gabriel Suazo ni Peque Fernández. La ausencia del suizo no es llamativa, ya que continúa recuperándose de la lesión sufrida ante el RCD Espanyol al margen de sus compañeros, aunque sorprende no ver ni al chileno ni al catalán. En caso de que no lleguen al duelo frente al Levante, Almeyda no debería tener problemas para sustituirlos, no así con una defensa que está cogida con alfileres.

Rubén Vargas besa cariñosamente a Peque en el Sevilla-Osasuna. / Julio Muñoz / efe

Sin Marcao ni ¿Álvaro Ferllo?

Tras la sanción de seis partidos a Marcao, Matías Almeyda ya cuenta con un futbolista menos para el eje de la zaga. César Azpilicueta y Tanguy Nianzou ya entrenan junto al resto de jugadores del Sevilla Fútbol Club, aunque se plantea complicado que ambos partan de inicio el próximo domingo frente a la UD Levante. De esta forma, el técnico bonaerense podría alinear a Kike Salas, Andrés Castrín, Ramón Martínez, Fábio Cardoso o Nemanja Gudelj, que ha regresado al eje de la zaga en este último tramo del año. Dejar la portería a cero es una necesidad para el cuadro hispalense, que solamente lo ha conseguido en cuatro ocasiones en este curso.

La otra ausencia destacada del entrenamiento ha sido un Álvaro Ferllo que tenía permiso del club para no estar en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. El cancerbero no cuenta para Almeyda, que no lo ha incluido en ninguna convocatoria este curso y tiene a Odysseas Vlachodimos como su titular en el Sevilla. Orjan Nyland es otro de los nombres propios del mercado de fichajes, y su continuidad en la entidad hispalense es toda una incógnita. Lo único seguro es que Antonio Cordón y su equipo tienen un mes de trabajo bastante ajetreado por delante para conformar una plantilla que en la segunda vuelta logre la permanencia y pueda permitirse soñar con cotas más altas.