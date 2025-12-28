El Sevilla vuelve a los entrenamientos con Azpilicueta y Nianzou en el grupo

La plantilla del Sevilla se ha ejercitado en la tarde de este domingo a puerta cerrada en la vuelta a los entrenamientos después de una semana de vacaciones por Navidad. Ha sido una sesión muy positiva porque se han reincorporado al grupo los futbolistas que estaban realizando recuperación aparte, es decir, Azpilicueta, Nianzou y Rubén Vargas. Es más, según la nota oficial del club, la sesión ha sido "con la totalidad del grupo a disposición del técnico", Matías Almeyda.

Azpilicueta ya ha sufrido más de una lesión muscular desde que fichó por el Sevilla y hay cautela con la incorporación plena a ritmo competitivo. Y qué se puede decir de Nianzou, después de que haya dejado atrás su enésima lesión muscular. Con ambos habrá cautela, aunque en esta semana pueden progresar y no están descartados para el partido del domingo entre el Sevilla y el Levante en el Ramón Sánchez-Pizjuán a partir de las 14:00. Una cita trascendental para empezar el año.

Otro de los que sale de lesión es Rubén Vargas, un futbolista que tiene mercado y que podría salir del Sevilla si llega una oferta que colme las necesidades económicas de la dirección deportiva para acometer un par de fichajes en enero.

En la jornada del sábado ya anticiparon su vuelta a los entrenamientos el propio Rubén Vargas, Nianzou y Marcao, quien cumplirá el domingo el primero de los seis partidos de sanción que le impuso el Comité de Disciplina por su expulsión y su posterior salida de tono ante el árbitro Muñiz Ruiz.