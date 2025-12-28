Un giro estratégico de mercado con Gudelj, de nuevo como central

La planificación del Sevilla irá casi al día en el inminente mercado de enero. Antonio Cordón tiene algunos ases en la manga para darle a Matías Almeyda un centrocampista y un delantero. Pero todo dependerá de las salidas porque con la vuelta de Gattoni ya son 26 fichas del primer equipo. Hay excedente de cupo y uno de los llamados a salir era Gudelj, por su ficha, por quedarle medio año de contrato y por haberse visto desplazado del once al inicio de Liga. Pero en principio se quedará.

El transcurso de los acontecimientos deportivos y disciplinarios irá marcando los pasos a dar por la dirección deportiva del Sevilla. Y en estos momentos Gudelj ha vuelto a erigirse en una pieza clave del once titular de Almeyda por los problemas de lesiones y la sanción de Marcao de seis partidos. El gabinete jurídico del club recurrirá al Comité de Apelación. Y puede que al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) o al contencioso-administrativo. Pero la sanción se fundamenta en una prueba de cargo difícilmente alegable como es el acta de Muñiz Ruiz.

El serbio vuelve a ser necesario. El técnico argentino viró de nuevo a la zaga de tres centrales en los últimos partidos del año y ahí emergió Gudelj realizando un buen papel para volver a hacer más firme la defensa pese a que no siempre acompañaron los resultados (Valencia, Oviedo y Real Madrid). Con Azpilicueta y Nianzou saliendo de lesión y con Marcao fuera de concurso durante seis de los 21 partidos de competición que restan, casi un tercio de la Liga, el serbio vuelve a ser necesario.

Gudelj tuvo un bajo rendimiento al principio de la Liga. Posteriormente, en su rol de medio de cierre, se vio desplazado del once titular -su última titularidad como 6 fue en Anoeta el 24 de octubre- ante la lógica apuesta en Mendy y Agoumé más Sow por delante o incluso Peque en labores de mediocampista organizador. Pero ahora vuelve a ser necesario por las carencias en el eje de la zaga... Como tantas veces ocurrió en años precedentes.

El serbio tiene una de las fichas altas. El club le renovó el contrato a la baja en junio de 2023 y no le pidió que se rebajara su último año de vinculación como hizo este verano con otros jugadores -Marcao y Sow por la vía de la ampliación de tiempo pero no de sueldo y Januzaj rebajando a la mitad su último año- tras el esfuerzo del serbio hace dos años y la realidad de que sólo le queda medio año. Cumple en junio de 2026. Por eso era un candidato claro a salir en enero.

El club le iba a facilitar la salida si encontraba acomodo en otro lugar donde, a sus 34 años, pudiera desde enero firmar un último buen contrato. Pero ahora las prioridades van por otros jugadores que, al contrario que el polivalente jugador serbio, no tienen cabida alguna en el once.

Son los casos del meta Álvaro Fernández, renovado por Víctor Orta por un año y sin presencia ni en las convocatorias; Ramón Martínez, al que se le hizo ficha del primer equipo por edad y no aparece en las alineaciones; o Gattoni, a quien se le buscará una nueva cesión pues tiene contrato hasta 2027. En una situación menos evidente está Nyland. Con el Mundial en ciernes quiere más protoganismo y es otro candidato a salir, si es obligado buscar hueco.

Volviendo a Gudelj, es el más antiguo de la plantilla y tiene predicamento en el vestuario como uno de los capitanes. Si encima rinde mejor de central y ahí anda escaso de recursos Almeyda, pues lo lógico es que cumpla su contrato. En principio, porque si Cordón no logra por medio de ventas o cesiones aliviar el excedente de cupo, la dirección deportiva podría volver al plan inicial de facilitarle la salida. El tiempo dirá.