Marcao y Sow amplían sus contratos para permitir más inscripciones

La secretaría técnica del Sevilla Fútbol Club, con el director de fútbol profesional Antonio Cordón al frente, trabaja en una desenfrenada contrarreloj para poder aligerar el límite salarial de la primera plantilla y seguir inscribiendo jugadores. Para avanzar en esa línea, el club ha convencido a los jugadores Marcao y Sow de ampliar sus contratos para así rebajar sus emolumentos anuales.

El propio Sevilla lo acaba de anunciar mientras siguen las conversaciones a varias bandas en los despachos. "El Sevilla FC ha llegado a un acuerdo con Marcao y con Djibril Sow para la extensión de los contratos de ambos futbolistas por una temporada (hasta 2028 el brasileño y hasta 2029 el suizo). De este modo, la entidad quiere agradecer la sensibilidad de dichos futbolistas para ayudar al club, así como también la de Adnan Januzaj", reza el comunicado.

Tras llegar a un acuerdo con el delantero Kelechi Iheanacho para rescindir su contrato, la entidad sevillista también dialoga con otros jugadores como el defensa Nianzou, el portero Ferlló y el centrocampista Joan Jordán para seguir rebajando la masa salarial y dar acomodo a más refuerzos, pero hasta el momento no han podido fructificar sus intentos.