Antiviolencia propone multas a Sevilla y Betis por los botes de humo en los entrenamientos previos al derbi

Antiviolencia lo controla todo. Incluso los entrenamientos previos al derbi que hubo en los estadios Ramón Sánchez-Pizjuán y La Cartuja y que se han hecho habituales antes de cada partido de rivalidad. En el pliego de propuestas de sanción de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte en la que pide el cierre del Sánchez-Pizjuán durante un mes y una multa de 120.000 euros para el Sevilla por los incidentes del encuentro incluye también multas para ambos equipos por los botes de humo que ambas aficiones usaron durante los entrenamientos.

Según informó este jueves el Ministerio del Interior en nota de prensa, el expediente elaborado por la Oficina Nacional de Deportes (OND) de la Policía Nacional habla de varias propuestas de sanción y resulta llamativa la de los botes de humo. Hasta ahora no había habido problemas con ese oasis en el que los hinchas más animosos tratan de dar colorido con esos elementos ya extirpados del fútbol de competición y que son herederos de las bengalas de toda la vida.

El hecho es que dicha Comisión ha propuesto una multa de 40.000 euros al Sevilla y otra de 30.000 euros al Betis por el incumplimiento de las medidas de seguridad y control de accesos en los entrenamientos abiertos al público previos a la disputa del derbi ya que en las gradas de ambos equipos aparecieron bengalas o mejor dicho botes de humo, "elementos prohibidos por el grave riesgo que representan para la seguridad de los ciudadanos". La diferencia entre la cantidad de ambas propuestas de multa "radica en el volumen de botes de humo", aclaró al respecto la nota de Interior.

Es previsible por tanto que en los derbis venideros ambos clubes prohíban la entrada al estadio con dichos elementos de señalización visual y que se suelen usar en celebraciones de distinto tipo y como tal están homologados. Pero en el fútbol de competición fueron prohibidos. Ahora también en los entrenamientos... según parece.