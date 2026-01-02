El nuevo delantero del Betis, a fuego lento

El mercado de fichajes ya ha comenzado y el Real Betis Balompié está en la búsqueda de un delantero centro. Ya han leído en un sinfín de ocasiones la realidad económica del conjunto verdiblanco: hasta que no salgan jugadores como Chimy Ávila o Bakambu, no pueden acometerse llegadas en la zona ofensiva. Pero además, todo apunta a que la llegada de un delantero que refuerce la plantilla de Manuel Pellegrini se va a cocer a fuego lento, como es habitual ya en Heliópolis en los mercados invernales.

Primero porque las operaciones de salida se van a retrasar un poco. Al menos hasta el final de la Copa de África en el caso del congoleño. Por otro lado, también es importante destacar que las verdaderas 'rebajas' llegan en los últimos coletazos de una ventana realmente complicada.

Fabio Silva, en un encuentro con Las Palmas. / E.P.

Fábio Silva y Artem Dovbyk, dos jugadores a vigilar

En el caso del primero, ya se ha informado en Diario de Sevilla que lo único que hubo allá por los últimos meses de 2025 fue una llamada por parte del conjunto bético para conocer la situación del jugador en Alemania, dejando claro que gusta y que es uno de los integrantes de la lista. Ahora, la información que maneja este medio es que ese interés sigue vigente, que el futbolista prioriza las opciones en España donde la Real Sociedad también ha mostrado interés en él, y que tiene tanteos de Turquía e Italia. En el caso del Betis el interés llega por una cesión. Eso sí, por parte del conjunto verdiblanco no se han dado más movimientos por el momento.

En verano fue ofrecido por dos ocasiones Artem Dovbyk. Por aquel entonces el conjunto verdiblanco tenía que hacerse cargo de un pago por la cesión y la ficha completa (seis millones de euros brutos) y en la segunda, sólo la ficha. Todo apunta a que Dovbyk va a salir cedido este mercado invernal y tiene una amplia lista de equipos que ya se interesan en él. Si no sale ninguno y poco a poco el fin del mercado asoma, ahí podría entrar a jugar el Betis si se decide por este perfil. Está siendo ofrecido a muchos clubes, algunos de ellos de España. Nombre que no se debe perder de vista por si se producen nuevos movimientos como los del verano.

Gonzalo García, jugador del Real Madrid, celebrando uno de sus goles este Mundial / Europa Press

Gonzalo García, una opción que gusta

Este tipo de jugadores gusta mucho en la dirección deportiva. De hecho, ya en verano apareció el nombre entre los candidatos, y ahí sigue. Eso sí, si el delantero del Madrid sale este mercado de invierno y el Betis busca su incorporación, como las otras que se han comentado, no sería nada fácil.

Estos son tres nombres que llevan gustando mucho tiempo y que no hay que perder de vista. La dirección deportiva comandada por Manu Fajardo tiene en lista otros muchos candidatos y el plan sigue con extremada calma. Primero salidas, plantear el espacio disponible, elegir prioridades y hacer movimientos definitivos. Todo a su tiempo en un mercado de enero que será largo.