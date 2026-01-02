Buenas noticias con Antony en el Betis

El Real Betis Balompié ha tenido en la mañana de este viernes 2 de enero su tercer entrenamiento de la semana de cara al choque ante el Real Madrid de este próximo domingo. A casi 48 del enfrentamiento en el Santiago Bernabéu, los de Manuel Pellegrini ya tienen la lección aprendida y buscarán dar el golpe. Para ello, el chileno podrá contar con Antony Matheus dos Santos, que ya ha trabajado con total normalidad en la sesión de hoy superando sus problemas físicos y dando la buena noticia de la mañana. Eso sí, el brasileño tendrá que terminar de probarse en el entrenamiento de este sábado como examen final, pero salvo sorpresa mayúscula, el de Osasco debutará en el Santiago Bernabéu con la zamarra verdiblanca.

Para él es uno de los partidos más importantes del año, ya que el escaparate que tiene el Santiago Bernabéu no lo tiene casi ningún otro escenario y puede ser importantísimo en ese objetivo que persigue: convencer a Carlo Ancelotti para poder estar en el Mudial 2026. La competencia en el puesto es feroz, pero el bético está confiado y esa oportunidad que le dio a mediados de este año le hace soñar en grande.

Antony se coloca una gorra lanzada desde la grada. / Antonio Pizarro

Las bajas; Isco y los africanos

Se confirman por tanto que las únicas bajas del equipo bético de cara al choque del domingo serán los jugadores que están concentrados en la Copa de África (Abde, Amrabat y Bakambu), además del ya reconocido lesionado Isco Alarcón, cuya baja parece que va a estar finalmente más cerca de los dos meses que de las cuatro semanas.