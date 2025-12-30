Entre la Copa de África y la ventana invernal

Mal que bien ahí vamos quemando fechas con la vista puesta en ese primer domingo de 2026. Caminamos dopados por el enorme paliativo que está siendo la Copa de África en su papel de efectiva metadona para los muy enganchados a ese hermoso juego llamado fútbol.

Y ocurre con esa competición lo que suele pasar siempre en fútbol, que por fas o por nefas siempre acaba uno torciendo por uno de los dos contendientes. Resulta complicado mantener el nivel de neutralidad intacto cuando hay un balón por medio y así nos encontramos con que el bético va con Marruecos gracias a la presencia de Amrabat y Abde, mientras que el sevillista lo mira con añoranza viendo a Bono y a En Nesyri.

Claro que hogaño impera y se prefiere ver a Nigeria, que cuenta con Akor Adams y Ejuke. Así es la vida y curiosamente, ambos combinados reinan en sus grupos. Con más solvencia Nigeria, que se hizo con los seis puntos disputados, pero la realidad es que el papel de esta competición que tantas molestias causa a los equipos que nutren sus selecciones resulta fundamental.

Otro motivo de atracción es el rol que desarrolla Bakambu con su Congo del alma y, mientras tanto, se disparan los rumores ante la inminente apertura de la ventana invernal. Y ya en este apartado, hay que ver lo que le duele al hincha que su equipo se vea obligado a vender para poder fichar... y no siempre es mejor lo comprado que lo vendido.