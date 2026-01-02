Real Madrid-Real Betis: Horario y dónde ver por TV en directo el primer partido del año

El Real Betis Balompié afronta este domingo el primer partido del año 2026 con el objetivo de comenzar de la mejor forma posible sumando tres puntos igual de difíciles que importantes. Y es que visitarán a todo un Real Madrid que si bien es cierto que está en horas bajas, su potencial es diez veces mayor al del conjunto heliopolitano. Eso sí, si un equipo es capaz de sorprender en cualquier escenario es el de Manuel Pellegrini, y más si en el combinado blanco hay ausencias tan importantes como la de Kylian Mbappé.

El delantero blanco tiene un problema en la rodilla que lo tendrá apartado de los terrenos de juego, en principio, unas tres semanas, por lo que se espera que tampoco pueda llegar en plenitud de condiciones a la Supercopa de España. Eso sí, en el Betis sigue habiendo una duda muy seria: Antony. El brasileño sufre molestias musculares y se probará entre este viernes y este sábado antes de viajar a la capital.

Antony celebra su gol al Lyon en la cita de la Europa League en La Cartuja. / Julio Munoz

A qué hora es el Madrid-Betis

El duelo entre los de Xabi Alonso y los de Manuel Pellegrini será este próximo domingo 4 de enero a partir de las 16:15 horas en el Estadio Santiago Bernabéu. Será un nuevo partido en la capital de España en el que los jugadores del combinado heliopolitano volverán a estar acompañados por decenas de aficionados como en cada desplazamiento. En este caso, un campo complicado ante un equipo herido con un entrenador que quiere comenzar el año salvando otro match ball en contra.

Para este partido el técnico chileno tendrá algunas bajas. Isco como lesionado y Bakambu junto a Amrabat y Abde completarán la lista de ausencias de un combinado heliopolitano que espera que Antony pueda viajar.

Xabi Alonso le da instrucciones a Mbappé y Vinícius en Vitoria. / Adrián Ruiz de Hierro | Efe

Dónde ver en directo el Madrid-Betis por televisión y online

Partido que dará mucho que hablar para ambos combinados. Los de Manuel Pellegrini tienen la obligación de dar un paso al frente ante los de Alonso tras la victoria ante el Getafe que dio el pistoletazo final al año 2025. Pronto comenzará el Tourmalet de la famosa cuesta de enero y el mercado de fichajes acaparará una gran importancia de lo que pueda ocurrir en el futuro. El Madrid-Betis podrá seguir por televisión a través de los canales de DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2.

Además, en Diario de Sevilla podrán seguir el minuto a minuto tanto de la previa, con las alineaciones del encuentro en cuanto salgan y todas las noticias, el partido en sí mismo con todo lo que ocurra en el césped del Estadio Santiago Bernabéu y por supuesto todas las reacciones en zona mixta y rueda de prensa.