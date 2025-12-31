Mbappé enciende las alarmas en el Real Madrid y es baja contra el Betis

El francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, se perderá como mínimo el primer partido de LaLiga en 2026 frente al Real Betis tras una lesión de rodilla detectada después de someterse a una resonancia magnética, según comunicó el club blanco este miércoles.

De acuerdo con el parte médico oficial, las pruebas realizadas al atacante confirmaron un esguince en la rodilla, por lo que queda pendiente de evolución en los próximos días. Aunque Mbappé participó el martes en un entrenamiento abierto al público sin aparentes molestias, los resultados médicos obligan a la prudencia.

La ausencia del internacional galo está prácticamente descartada para el duelo del domingo ante el Betis (16:15), un encuentro clave para el equipo de Xabi Alonso, actualmente segundo en la clasificación, a cuatro puntos del Barcelona. Además, su presencia es muy dudosa para la semifinal de la Supercopa, que el Real Madrid disputará el 8 de enero en Yeda frente al Atlético de Madrid.

Si la recuperación no avanza según lo previsto, Mbappé también podría perderse una hipotética final de la Supercopa, así como los compromisos posteriores ante el Levante (17 de enero) y el Mónaco (20 de enero) en la Liga de Campeones.

El Real Madrid afronta así un tramo decisivo de la temporada sin su principal referente ofensivo. Mbappé es el máximo goleador del equipo, con 18 goles este curso, y lidera la tabla de artilleros de LaLiga en 2025 con 39 dianas, muy por delante de Robert Lewandowski y Julián Álvarez. Su baja supone un duro golpe para las aspiraciones madridistas a corto plazo.

Sin Carvajal, Trent, Militao y Brahim

La plantilla del Real Madrid, marcada también por las ausencias de Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold y Éder Militao, todos lesionados, además de Brahim Díaz, concentrado con Marruecos en la Copa África, continuó este miércoles su preparación para el partido del domingo ante el Betis.

Después del entrenamiento multitudinario a puertas abiertas celebrado el martes en el Alfredo di Stéfano, el conjunto dirigido por Xabi Alonso regresó al trabajo a puerta cerrada en la ciudad deportiva de Valdebebas, afinando detalles para el inicio de 2026.

Los lesionados de larga duración, Carvajal, Militao y Alexander-Arnold, siguieron con sus respectivos procesos de recuperación, mientras que Brahim Díaz continuará ausente en los primeros compromisos del año debido a su participación en la Copa de África. El malagueño está siendo una de las piezas clave de Marruecos, que ya ha sellado su pase a los octavos de final, donde se medirá a Tanzania.

Según informó el club, la sesión arrancó con trabajo en el gimnasio, seguido de ejercicios de presión, conceptos tácticos y un partido de diez contra diez, enfocado a mantener el ritmo competitivo.