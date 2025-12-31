El Betis sabe sobrevivir a la ausencia de Isco

Isco pone de nuevo el cuenta kilómetros a cero. Intervenido el pasado lunes quirúrgicamente, esta vez para resolver el problema en el tobillo derecho propiciado por un lance con Amrabat lleno de mala suerte, el costasoleño inicia otra vez una recuperación que dejará al Betis huérfano de su magia en el campo. El capitán bético, como en 2024 y en este 2025, pone a prueba su capacidad de resiliencia para rehacerse tras un nuevo tropiezo. Han sido ya tantas veces las que se ha levantado que nadie duda en que volverá a hacerlo, si bien el momento, en plena reaparición, y el cómo, en una acción con su propio compañero, puede que lo obligue también a trabajar el tema mental. Isco volverá y el conjunto heliopolitano ya lo espera como lo hizo en las últimas temporadas dos veces en las que sobrevivió a su ausencia.

En la 2023-24 el de Arroyo de la Miel estuvo un mes y medio parado por un desgarro miofascial. Se perdió siete encuentros y el conjunto verdiblanco perdió tres de los siete encuentros sin Isco, incluida la eliminatoria de Conference League contra el Dinamo de Zagreb. Quizá fue cuando más lo echó en falta el cuadro bético, que volvió a perder a su líder al final de la temporada con la primera fractura de peroné. No ganó ninguno de las dos citas disputadas sin él y se ausentó en otros 23 choques al principio de la 2024-25 por esa misma dolencia. De ellos la escuadra hispalense cayó en siete de esos 23 partidos, cifra que mejoró este curso después de que Isco volviera a lesionarse en la misma zona en el amistoso de pretemporada con el Málaga y después llegase la desafortunada acción con Amrabat. Esta campaña el plantel bético ha afrontado 24 choques sin el malagueño, de los que sólo ha perdido tres.

En total, de los 56 partidos que se ha ausentado Isco con el Betis por sus diversas lesiones el equipo perdió 14, la mitad de ellos en la campaña 2024-25 en la que no contó con el andaluz desde el inicio del curso hasta diciembre, pero esta temporada ya se ha perdido más encuentros (uno más) y las derrotas se han reducido a menos de la mitad, lo que demuestra que la plantilla, ya sea porque ha aprendido a convivir con su ausencia o porque cuenta con más mimbres para paliar su baja, ha aprendido a vivir sin su estrella y nota menos no poder contar con él.

Y es que Manuel Pellegrini ha hecho que el Betis cambie su estilo. Con Isco el balón pasaba mucho por sus botas, iniciando el juego ofensivo desde lo que creara en la mediapunta. Ese estilo lo mantuvo al inicio de la pasada campaña con Lo Celso brillando en su lugar, pero en este ejercicio el técnico entendió que sin el malagueño no había que buscar a alguien que lo sustituyera, sino que debía adaptarse a la nueva situación. Dicho y hecho. Fornals ha pasado del costado diestro al centro del campo con la llegada de Antony y ahora ha dado un paso adelante para jugar en la mediapunta o iniciando el ataque junto a un pivote defensivo como Amrabat, aunque el Betis genera más desde los extremos con un fútbol más vertical en el que explota la velocidad de los jugadores por las bandas y los pases interiores a los espacios.

De hecho, los números del castellonense reflejan su importancia a la hora de paliar la ausencia de Isco. Fornals ya ha generado más goles (cuatro tantos y cinco asistencias) en lo que va de curso que en su año y medio anterior como bético. En la 2023-24, tras llegar al final del mercado de invierno, anotó tres dianas y dio dos pases de gol y el ejercicio pasado marcó dos y dio una asistencia. Esto supone que esta campaña ha generado nueve acciones de gol por ocho sumando la campaña y media anterior. Lo Celso, foco de la rumorología por su posible salida del club, es otro de los jugadores capacitados para que la falta de Isco no se deje notar. El argentino no pasa por su mejor momento, pero su posible marcha, sin saber cuándo volverá el costasoleño, haría que Pellegrini perdiera una pieza más en la que sigue confiando y que sería difícil de suplir deportivamente en este mercado invernal más allá de la masa salarial que liberaría su marcha.

Sin Isco el Betis es peor, pero siempre ha sobrevivido y esta campaña incluso ha aprendido a lidiar con su ausencia con un fútbol distinto, más vertical, para acomodarse a las piezas con las que cuenta mientras espera de nuevo el regreso de la magia del malagueño.