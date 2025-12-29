Isco, entre la magia y el malfario por las lesiones

Es indiscutible el valor de Isco en el Betis. Un futbolista diferencial que juega y hace jugar. El costasoleño es magia sobre el césped, pero el infortunio lo persigue de verdiblanco en modo de lesiones. Tres de ellas de gravedad en apenas dos temporadas y media, cuatro intervenciones quirúrgicas con la última para recuperar el tobillo derecho ocasionada por un compañero y más de un año de baja sumando todo. El malfario del costasoleño está al nivel de su calidad.

El capitán bético es intervenido este lunes con una artroscopia para corregir la lesión intraarticular en el cartílago del tobillo derecho que sufrió el pasado 27 de noviembre, cuando Amrabat lo golpeó violentamente cuando se disponía a disparar. En el mejor de los casos, la baja será entorno a un mes, una vez que el tratamiento con factores de crecimiento que se anunció a mitad de diciembre no ha funcionado. “El impacto no sólo le abrió la piel, sino que su tobillo hizo un mecanismo muy brusco de flexoextensión y eso provocó un sufrimiento en la articulación provocándole una pequeña lesión intraarticular en la zona del cartílago”, explicó entonces el jefe de los servicios médicos del club heliopolitano, José Manuel Álvarez.

La primera lesión grave

Ha sido la última lesión grave de una serie que se han encadenado desde el final de la campaña 2023-24, la primera con el Betis. Pero la forma en que se han producido todas es para pensar que algún tuerto lo miró mientras disfrutaba de su fútbol. El primer aviso llegó el 4 de febrero de 2024 cuando un esprint para salvar un balón que se iba por la línea de fondo (en la portería contraria) frente al Getafe le provocó en la recta final del choque un desgarro miofascial. El problema muscular lo tuvo en el dique seco 41 días en los que se perdió cinco encuentros ligueros y los dos del play off de Conference League en el que el Dinamo de Zagreb apeó del torneo al cuadro sevillano. Dos meses después, el 16 de mayo, al presionar la salida de balón a Saúl Coco en un choque contra Las Palmas la primera fractura de peroné izquierdo, a dos partidos de acabar a temporada, cuando llamaba con fuerza a las puertas de la selección para la Eurocopa.

Pellegrini dialoga con Isco durante la recuperación de su última fractura de peroné. / Raúl Caro / Efe

En septiembre, para colmo, tuvo que pasar de nuevo por el quirófano, ya que hubo que corregirle la "falta de consolidación del callo" en el foco de fractura, realizando una revisión quirúrgica para buscar una mejor unión ósea. El inicio de la 2024-25 lo pasó recuperándose y reapareció el 7 de diciembre de ese mismo año 205 días después, tras haber visto desde la grada seis encuentros europeos, dos de Copa del Rey y 15 del campeonato nacional. Pero Isco volvió más fuerte que nunca, sin haber perdido un ápice de magia y fue uno de los artífices que llevó al equipo a una nueva clasificación europea y a disputar su primera final continental, perdiendo el título de la Conference League frente al Chelsea.

Otra vez el peroné

Tras pasar el verano activo jugando con España la Liga de Naciones, regresó con ganas, pero en La Rosaleda volvió a quebrarse todo. En una acción fortuita el malaguista Larrubia lo golpeó en una acción normal de juego en la misma zona, aunque no la misma lesión. Verlo salir aquel 9 de agosto de 2025 con muletas no era el mejor presagio y se confirmó una nueva fractura, aunque sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo. Vuelta a empezar. Esta vez la recuperación fue más rápida perdiéndose cuatro duelos de la Europa League, el estreno copero y los 12 primeros partidos de liga. Volvió el 23 de noviembre pasado, 106 días después en un choque en el que se anunció su renovación hasta 2028. Jugó 30 minutos, pero sólo cuatro fechas después, cuando buscaba recuperar el ritmo competitivo, el tuerto volvió a mirarlo. En su primera titularidad de la temporada, contra el Utrecht en la Europa League, en el minuto 2 de juego un encontronazo con Amrabat acabó con los dos lesionados. El marroquí golpeó con violencia su tobillo cuando se disponía a rematar. El medio ya está recuperado y siendo titular con su selección en la Copa de África, pero el costasoleño sigue de baja tras varios diagnósticos ofrecidos por el club hasta el último comunicado de esta nueva intervención en el tobillo derecho que lo obligará a pasar otro mes recuperándose. Contando que esté disponible el 1 de febrero, serán otros 65 días de ausencia para sumar más de 400 días de baja, más de un año efectivo, y 56 encuentros perdidos hasta hoy en dos temporadas y medias en el Betis en el que conjuga magia y malfario.