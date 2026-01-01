Aciertos y no aciertos del Betis en los mercados: 12 horas para que comience una nueva oportunidad

Quedan en este preciso momento en el que se publica esta noticia exactamente 12 horas para que se abra el mercado de fichajes de invierno. Eso sí, irá quedando menos tiempo en función del que los lectores tarden en entrar en esta pieza (incluso algunos lo harán con el mercado comenzado). En este próximo mes, el Betis, con su dirección deportiva a la cabeza y con el CEO dando los últimos remates económicos, se dispone a tratar de mejorar la plantilla y la planificación que no se pudo rematar en el mercado de verano.

Un mercado más, Manu Fajardo estará al mando de las operaciones con el objetivo de que su trabajo se parezca más al que realizan normalmente en el mercado invernal (con un acierto prácticamente quirúrgico) que al de verano, donde han aparecido más futbolistas cuyas operaciones no han salido bien.

Manu Fajardo, director deportivo del Betis. / Juan Carlos Vázquez

Aciertos y no aciertos de la dirección deportiva del Betis

Hablar de aciertos y no aciertos es algo comprometido, ya que los rendimientos de los futbolistas dependen de infinidad de elementos. Un ejemplo claro es Romain Perraud, cuyo paso por Heliópolis ya anticipamos que va a ir en la categoría negativa y ahora en el Lille se está saliendo. Aciertos de la dirección deportiva actual:

Enero de 2024: Pablo Fornals, Cédric Bakambu y Chimy Ávila. De ellos tres, sólo se puede tildar de un acierto total al de Castellón de la Plana. En el caso del congoleño, no ha dado el rendimiento que se esperaba de él. Es cierto que se queda muy al límite por el aporte europeo que tuvo el curso anterior, pero sus sensaciones y sus cifras no llegan al nivel de otros aciertos. Quién sí que ha sido un fichaje frustrado ha sido el del Chimy Ávila.

Chimy Ávila celebra la victoria en el derbi este curso con el Betis / Joaquin Corchero

Verano de 2024: Giovani Lo Celso , un acierto que está siendo estropeado por el futbolista. Cuando se le firmó demostró con rendimiento el por qué se le fichó, y también que cuando no quiere, no da el nivel. Diego Llorente , otro acierto. De largo, el mejor fichaje bético hasta que se lesionó. Natan , otro acierto que va a dejar amplias plusvalías en el futuro. Romain Perraud, Ricardo Rodríguez e Íker Losada , tres fallos estrepitosos . La muestra es que uno ya no está en el club bético, otro es suplente de un central recién llegado a Europa siendo internacional con Suiza y el tercero no tiene minutos en un equipo que pelea por no descender. El caso de Adrián San Miguel es complejo de analizar. Por rendimiento, su lugar está claro. Pero se debe ser consciente de que el Betis lo firma para tener un papel de rotación y mucho liderazgo en el vestuario y acaba como portero titular . Vitor Roque necesita poco análisis. Fichaje fallido y de los que desilusionó mucho al beticismo.

Sofyan Amrabat, con la selección marroquí. / Gavin Barker (Efe)

Mayoría de aciertos en 2025

Verano de 2025: Valentín Gómez, Sofyan Amrabat, Álvaro Valles, Pau López junto a los refrendados Antony y Natan se puede decir que son grandes aciertos de la dirección deportiva. Sobre todo en los jóvenes, puesto que van a dejar buenas plusvalías si todo sigue su curso normal. Gonzalo Petit apunta a maneras y de momento se debe catalogar como incógnita, al igual que al propio Nelson Deossa (aunque este tiene calidad y cada vez va mejorando su rendimiento a pesar de que algo tarde). Rodrigo Riquelme y Junior Firpo no han salido para nada como los béticos esperaban, y seguro que igualmente el propio Betis.

Oportunidad de oro para seguir ampliando el catálogo de aciertos la que tiene este mercado invernal Manu Fajardo y todo su equipo en una profesión en la que precisamente esos aciertos o errores, en la mayoría de los casos, los termina marcando si la pelota entra dentro de la portería o no. Dar salida a los Ricardo Rodríguez, Chimy Ávila y Bakambu y firmar a un jugador que asegure una buena cifra de goles catapultaría el rendimiento de la dirección deportiva hacia el sobresaliente.