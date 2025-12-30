Deossa aprovecha su oportunidad en el Betis

Nelson Deossa fue una fuerte apuesta del Betis en verano. Hasta México viajaron incluso Ramón Alarcón, CEO del club, y Manu Fajardo, director deportivo, para traerse al colombiano pagando al Rayados de Monterrey unos 12 millones de euros. Una fuerte inversión y un largo contrato (hasta 2030) que podrían exigir un rendimiento inmediato, pero entre la lesión con la que llegó el jugador y la necesaria adaptación los primeros meses no pudo desplegar su juego. Ahora, con continuidad y confianza, la propia y la ajena, Deossa empieza a ofrecer el nivel esperado.

Manuel Pellegrini es de esos entrenadores capaces de recuperar a un jugador. El chileno charló mucho con el futbolista cafetero cuando las cosas no le iban bien. LaLiga es un fútbol distinto y en el cuadro verdiblanco tenía que adecuar su estilo de juego a lo que le exigía el técnico, que apuesta porque juegue más retrasado en el doble pivote, aunque con cierta libertad para descolgarse en ataque.

Contra el Getafe hizo su mejor partido como verdiblanco. Era su cuarta titularidad consecutiva tras salir de inicio contra el Dinamo de Zagreb en Europa, Vallecas y con el Real Murcia en la Copa del Rey. La ausencia de Amrabat por la Copa de África le ha abierto la puerta y Deossa ha aprovechado la oportunidad para hacerse con la titularidad, ya que el preparador bético ha alternado con Sergi Altimira y Marc Roca a su lado. Contra el cuadro azulón firmó nueve recuperaciones y ganó 18 de los 21 duelos disputados, datos que reflejan cómo se va acostumbrando a jugar en una posición más retrasado al entender que la mediapunta es cosa de Fornals, Lo Celso, Isco (cuando se recupere), Riquelme...

Deossa debe incluso ir a más. Amrabat estará todavía un tiempo fuera, Sergi Altimira es un nombre que el Betis tiene en el mercado en busca de las famosas y necesarias plusvalías y Marc Roca, como el cafetero, va de menos a más en la temporada ganando regularidad y continuidad. En el Santiago Bernabéu el colombiano puede ser un futbolista importante para sostener al equipo en el centro del campo para lanzar el ataque desde la recuperación en la medular y en un encuentro de intercambios de golpes como los que viene jugando el Real Madrid puede ser un jugador clave.