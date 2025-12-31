Chimy Avila y su salida del Betis, cuestión de tiempo

Quedan horas para que se abra de forma oficial el mercado de fichajes del mes de enero tanto para el Betis como para el resto de los equipos, y como ya se había anunciado, cada vez está más cerca de producirse ese primer movimiento en clave verdiblanca. Y es que como indicaban varias personas del entorno del futbolista del conjunto bético a este medio hace ya unas semanas, su salida estaba más que aceptada por el propio jugador y se iba a resolver poco tiempo después del cierre de las festividades de fin de año. Y así parece que va a ser.

La mayor de las prioridades para Chimy Ávila era permanecer en LaLiga, y ha sido ofrecido a muchos equipos de la máxima categoría del fútbol español. De todos ellos, según avanzaba Diario AS y ha podido confirmar Diario de Sevilla, el Getafe está apretando bastante para cerrar la contratación del Rosarino. Ya le iba bastante mal en liga de cara a portería y necesitaban acudir al mercado los de Bordalás, y con la lesión de Borja Mayoral, las alarmas en el Coliseum están completamente encendidas. De momento no hay nada cerrado y las partes se emplazan a los primeros días de enero para avanzar.

Chimy Ávila con el balón en el encuentro ante el Elche / Europa Press

La fórmula de la operación del Chimy Ávila

Las fuentes consultadas por este diario advertían durante las últimas semanas que el deseo principal era que el futbolista saliese traspasado de Heliópolis. Lo que le queda por amortizar; unos 2-2'2 millones de euros aproximadamente. Con lo que se conformaban en el Estadio de La Cartuja; 1,5 millones de euros y que el jugador perdonase lo que le restaba de salario hasta el fin de su contrato (2,25 millones de euros netos) que supondrían un ahorro bruto de unos 5 millones de euros para el Betis. Así que si finalmente el futbolista termina saliendo de forma definitiva, se moverá en esas cifras la operación. Las fuentes de este medio siguen asegurando que la marcha del Chimy Ávila no se contempla de otra forma que no sea una marcha definitiva, bien con el pago en este instante, o bien con una obligación de compra en junio, como el año pasado Rui Silva.

Por otro lado, en Madrid rescatan la posibilidad de que el movimiento se diese en forma de cesión, abriéndose numerosas posibilidades como ya ocurrió con Juanmi Jiménez y así poder percibir rédito económico con una cláusula de pago obligatorio. Por tanto, todo queda a la espera de dos puntos: que el Getafe consiga abrir hueco en el límite salarial para inscribir a Chimy Ávila y que los clubes terminen de cerrar la fórmula de la operación definitivamente.

Chimy Ávila celebra junto a Cucho Hernández su gol. / Marcial Guillén / Efe

También tiene interés en Sudamérica

Tal y como ha informado Flavio Azzaro en su canal de YouTube 'AZZ', dos equipos argentinos como son Boca Juniors y Racing de Avellaneda se han interesado en los servicios del jugador heliopolitano.

Eso sí, todo apunta a que son la opción menos prioritaria para un Chimy que, como es obvio y también se tuvo en cuenta en las informaciones comentadas con anterioridad en Diario de Sevilla, priorizaba seguir en España.