El Betis vuelve al trabajo con Lo Celso pero sin Antony

Después de algo más de una semana de descanso donde los futbolistas del conjunto verdiblanco han visitado distintas zonas del Planeta mientras disfrutaban de vacaciones con su familia, los pupilos de Manuel Pellegrini han vuelto al trabajo en la mañana de este martes 30 de diciembre, todavía de 2025. El Betis afronta este domingo un partido importante en el Santiago Bernabéu ante todo un Real Madrid que llega en horas bajas, con su entrenador cuestionado y con los rumores de fichajes en el centro del campo cada vez más fuertes. Eso sí, las noticias no son nada positivas en clave verdiblanca. La ausencia de Isco Alarcón podría alargarse hasta los dos meses y los futbolistas que están en la Copa África siguen con su sueño intacto.

En el apartado de ausencias hay que destacar, al margen de la de Isco, el nombre de Antony. El brasileño ha estado en la charla con el resto de sus compañeros pero luego, en chanclas, se ha metido dentro de las instalaciones de la ciudad deportiva Luis del Sol. Sí han entrenado Lo Celso, Altimira, Ricardo Rodríguez y Chimy Ávila en medio de los rumores sobre su posibles salidas.

Lo Celso trabaja con el Betis / Manu Colchón

Lo Celso, muy sonriente en medio de los rumores

El centrocampista argentino está siendo objeto de numerosos rumores que dan su salida a Inter de Miami como prácticamente echa. Sin embargo, la información que consta en Diario de Sevilla es que para nada es así en estos momentos.

Al Betis sigue sin llegar ningún tipo de noticia del conjunto americano y ese interés, que es totalmente cierto, queda entre jugador y el club de Messi. Eso sí, la parte de su compatriota está esperando la decisión final del mediapunta. Hoy se presentó totalmente sonriente en el entrenamiento con sus compañeros.