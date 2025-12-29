El Ceuta pregunta al Betis por la situación de dos jugadores más

Todo apunta a que enero va a ser un mes muy movido en el Real Betis Balompié. Ya no sólo por los movimientos que se esperan en la primera plantilla del conjunto verdiblanco, sino también porque hay varias situaciones de mercado relacionadas con jugadores del filial o cedidos que podrían ir avanzando poco a poco. El pasado 26 de diciembre este medio avanzaba que Mirandés, Valladolid y Ceuta se habían interesado en hacerse con los servicios de Dani Pérez en este mes de enero, un futbolista que termina contrato en junio y con el que se explorarán todas las vías posibles y que beneficien a ambas partes. Pero el centrocampista no es el único jugador bético en el que se han fijado en el Alfonso Murube.

Tal y como ha podido contrastar en las últimas horas Diario de Sevilla, el Ceuta ha preguntado en el conjunto verdiblanco por las situaciones del centrocampista Ismael Barea y del delantero Gonzalo Petit.

Ismael Barea celebra su gol ante el que fuese su compañero Guilherme Fernandes / LaLiga

José Juan Romero vigila bien a los futbolistas del Betis

Sin concretar ni formalizar ningún tipo de propuesta, el equipo de la ciudad de las caballas ha querido conocer las situaciones de ambos futbolistas (entre otros) en la entidad heliopolitana y sobre todo, respecto a su situación actual en el Mirandés. Este mismo diario ya viene contando cómo en Heliópolis se están pensando seriamente cortar la cesión del centrocampista palaciego en Miranda de Ebro y buscar una nueva cesión, y ahí aparece el conjunto ceutí como uno de los posibles candidatos. Además, si finalmente la dirección deportiva comandada por Manu Fajardo decide tomar acciones respecto a la situación del delantero uruguayo, los de José Juan Romero se han postulado para conocer las posibles condiciones.

Gonzalo Petit en el partido de Copa del Rey con el Mirandés / CDM

Y es que al margen de la mejor situación en LaLiga Hypermotion, la presencia de un entrenador que conoce a la perfección la casa bética y que además es especialista en tratar a este tipo de promesas y sacarle su máximo rendimiento, es un factor que puede ser diferencial. Del mismo modo, todavía queda mucho camino por recorrer en estas situaciones y decisiones que tomar, pero el interés del Ceuta está ahí.