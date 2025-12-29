Tres objetivos para Antony en 2026

El año 2026 está llamado a ser uno de los más importantes para Antony Matheus dos Santos en su carrera deportiva, con el Betis como escenario de lujo para sus intereses. Hasta el momento, con un Lo Celso a medio gas y un Isco desaparecido por sus problemas físicos, el brasileño, junto al Cucho Hernández y Pablo Fornals están siendo los que tiran del carro en La Palmera. De hecho, el brasileño con 17 tantos y el colombiano con 14 han sido los dos futbolistas que han vestido las trece barras que han dado un mejor resultado goleador en el año natural 2025. Ahí precisamente es donde radican las tres claves, o los tres grandes objetivos de la piedra angular del combinado andaluz para este inicio de 2026 (y por tanto, el cierre del curso 25/26).

Y es que hay que remontarse hasta la temporada 21/22, con el de Osasco jugando para el Ajax, para encontrar la mejor temporada de su carrera a nivel de cifras. Fueron un total de 12 goles y 10 asistencias en 33 partidos repartidos entre la Eredivisie (8 y 4), Champions League (2 y 4) y la KNVB Beker (2 y 2). Siendo 22 participaciones de gol un número bastante alto, ahí está la cifra que debe tener el futbolista bético entre ceja y ceja como base para alcanzar los otros dos puntos clave. Hasta el momento, este curso, son 13 participaciones de gol (8 tantos y 5 asistencias) en 19 partidos. Con esta media, igualaría precisamente la de su mejor curso, y si juega más de 33 partidos, tiene muchas opciones de mejorarla.

Antony encara a Hoxha. / Antonio Bat (Efe)

La Champions y la Europa League, dos retos de gran altura

Si Antony alcanza esas cotas en participación en goles del equipo verdiblanco, lo normal es que los resultados deportivos acompañen, y ahí es donde aparece el segundo de sus objetivos este curso: el rendimiento en las competiciones en Heliópolis. Ambas, muy complicadas. Por un lado, el reto de alcanzar la Champions (que actualmente se encuentra a una distancia considerable debido al puntaje extraordinario del Villarreal de Marcelino).

Para ello también está la vía Europa League, en la que tiene fieros competidores que le duplican o incluso le triplican el presupuesto. Aportar de cara a portería contraria para hacer un buen papel en el viejo continente y apretar por la cuarta plaza, el segundo bloque de objetivos para el 2026.

Antony, en un encuentro con Brasil. / José Méndez / Efe

El Mundial 2026, la guinda

Un buen rendimiento goleador (como el del año que le hizo jugar con la canarinha) y un buen rendimiento colectivo del equipo haciendo un papel importante en sus competiciones, le acercaría mucho a su gran objetivo: estar con los de Ancelotti en el Mundial que se celebra este verano.

Sin duda, es uno de los grandes sueños del futbolista brasileño. Eso sí, a pesar de que 13 participaciones de gol en 19 partidos es una cifra considerable, la realidad es que muchas personas aún le piden un paso más. Ser ese futbolista que resuelve partidos y que se echa el trabajo a la espalda para resolverlo. Tiene la oportunidad, y puede que aprovecharla.