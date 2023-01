En el Sevilla aseguran que el Ajax paga íntegros los cuatro millones de la cesión de Ocampos

El regreso de Lucas Ocampos al Sevilla se oficializaba la noche del martes, concretamente en el descanso del partido de la Copa del Rey que estaban disputando los sevillistas contra el Alavés en Mendizorroza. Ahora se van conociendo detalles de la operación, a pesar de algunas informaciones que habían salido con anterioridad. Según fuentes de la entidad nervionense, el Ajax pagará íntegros los cuatros millones de euros que se habían acordado durante el pasado verano para que el argentino jugara en el equipo neerlandés.

Esas mismas vías apuntaban que el acuerdo final se ha producido entre el futbolista argentino y el propio club de Ámsterdam, que son los que habían rescindido la cesión a la vista de que el futbolista se había quedado fuera de la concentración que iniciara el Ajax en Marbella hace ya más de un mes y medio, cocretamente el 1 de diciembre de 2022, y que se encontraba en Sevilla apartado de la plantilla que actualmente entrena Alfred Schreuder.

El Sevilla, eso sí, se ha tenido que hacer cargo, lógicamente, de la parte proporcional de la ficha de Ocampos desde enero hasta junio de 2023. Ésa será, por tanto, la cantidad que se ahorra el Ajax por desprenderse de un futbolista con el que no contaba absolutamente para nada y que se había convertido en un problema para la entidad adjacied, que no sabía qué hacer para desprenderse de él y dejar su plaza libre.

Hay que tener en cuenta, en ese sentido, que por las normativas federativas Ocampos no podía jugar en la presente temporada en otro club que no fuera el Sevilla y éste es posible porque su licencia federativa había quedado suspendida por ser una cesión y no cancelada por ser un traspaso, como sucede, por ejemplo, en el caso de Aubameyang con el Barcelona y el Chelsea.

La única salida para Ocampos y también para el Ajax era el retorno al Sevilla, pero la entidad nervionense no quería dejar de percibir los cuatro millones de euros establecidos en su día para la cesión después de que los neerlandeses rompieran el acuerdo inicial de un traspaso por 20 millones de euros cuando el futbolista ya estaba allí incluso con el beneplácito de los sevillistas.

Al final, y pese a la demora en unas negociaciones que han impedido que el argentino se incorporara a las órdenes de Jorge Sampaoli desde antes incluso de que se abriera el mercado de fichajes el pasado 1 de enero, el acuerdo se ha cerrado cuando Ocampos ha logrado desvincularse del Ajax. Esto, siempre según las fuentes del Sevilla, ha supuesto que el ingreso de los cuatro millones de cesión queda garantizado. Al parecer, el Ajax inicialmente pidió que la entidad del Ramón Sánchez-Pizjuán perdonara la mitad de esa cantidad, es decir, dos millones de euros, pero esto no fue aceptado y de ahí que se haya retrasado tanto el anuncio oficial del retorno del extremo argentino.