¿Podría Ocampos volver a jugar en el Sevilla esta temporada según la normativa de la RFEF?

Lucas Ocampos está siendo uno de los protagonistas en este mercado invernal en clave sevillista. La posibilidad del regreso del argentino una vez se rompiera la cesión que lo vincula al Ajax hasta final de temporada está candente dentro de la dirección deportiva. Pese a ello, las prioridades de la propia dirección encabezada por Monchi y la ausencia de salidas de una plantilla congestionada retrasan y dificultan la operación.

Desde hace unos días, en el entorno culé se sondeaba el posible regreso de Aubameyang tras ser traspasado al Chelsea el pasado verano. El gabonés, al igual que Ocampos, disputó algunos minutos con el Barça a principios de campaña por lo que, según la normativa de la RFEF, no podrá volver a ser inscrito. Dos futbolistas son dados de alta con sus respectivos equipos, juegan, salen del club y en la misma temporada quieren regresar. Ocampos, sí; Aubameyang, no. ¿Por qué? El caso del argentino es una de las excepciones. La normativa de la RFEF dice lo siguiente.

‼️ La @rfef aclara a @La_SER que Aubameyang no podría jugar en el Barça esta temporada🇬🇦 El delantero NO podría ser inscrito en este mercado✍️❌ Un jugador inscrito esta temporada y dado de baja, no puede ser inscrito otra vez por el mismo club🎙️ Informa @AdriaAlbets pic.twitter.com/AVMk7krxSO