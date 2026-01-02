El tranvía se queda sin servicio tras una avería en Luis de Morales

El tranvía de Sevilla ha sufrido este viernes una avería en Nervión, concretamente en Luis de Morales, lo que ha obligado a detener por completo su servicio hasta nuevo aviso. La incidencia se ha registrado por la tarde, pasadas las seis y media de la tarde, según fuentes de Tussam.

Desde el Ayuntamiento de Sevilla se aclara que una unidad del tranvía ha sufrido el fallo a la altura del centro comercial Nervión Plaza. Debido al plan de Navidad esta línea circula por el centro únicamente hasta la parada de Puerta de Jerez. No están operativas las dos últimas paradas de Plaza Nueva y Archivo de Indias.

El incidente más grave que ha sufrido el tranvía este año fue el descarrilameinto el pasado mes de julio en la avenida de San Francisco Javier al chocar contra un poste de catenaria. El impacto causó un daño en el vehículo y es ahora cuando tiene que repararse. Su arreglo va a costar nada menos que dos millones de euros (2.056.059 euros incluidos los impuestos) a la empresa de transportes urbanos de Sevilla (Tussam).

El contrato se adjudicó antes del cierre de 2025 al fabricante CAF (Construcciones de Auxiliar de Ferrocarriles SA) en un procedimiento negociado sin publicidad. La empresa, con sede en Beasain, tiene dos años para reparar el vehículo. La formalización del contrato tendrá lugar entre el 19 de enero y el 9 de febrero de este nuevo año.