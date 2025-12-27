El tranvía que descarriló en julio tiene que repararse por 2 millones de euros

El tranvía que descarriló este verano en la avenida de San Francisco Javier y chocó contra un poste de catenaria de la línea tiene que repararse y su arreglo va a costar nada menos que dos millones de euros (2.056.059 euros incluidos los impuestos) a la empresa de transportes urbanos de Sevilla (Tussam).

El contrato se ha adjudicado esta semana al fabricante CAF (Construcciones de Auxiliar de Ferrocarriles SA) en un procedimiento negociado sin publicidad. La empresa, con sede en Beasain, tiene dos años para reparar el vehículo. La formalización del contrato tendrá lugar entre el 19 de enero y el 9 de febrero del año que viene.

El objeto del contrato es la reparación de los daños ocasionados a la unidad tranviaria 307 en el accidente ocurrido el 28 de julio de 2025. Así lo ha aprobado la comisión ejecutiva de la empresa el 6 de noviembre de 2025, sobre la base de la propuesta de la directora de mantenimiento e instalaciones fijas, de 22 de diciembre de 2025.

El Ayuntamiento de Sevilla argumenta que este servicio solo puede ser efectuado por la empresa CAF (Construcción y auxiliar de ferrocarriles SA) ya que, al ser los fabricantes bajo patente de los tranvías Urbos 100, son los únicos conocedores del tranvía Urbos 100 y todos sus componentes. Y añade que es en sus instalaciones donde hay que realizar la reparación, haciendo imposible la integración de equipos distintos a los suministrados por CAF dentro del sistema tranviario completo, por lo que no existe competencia por razones técnicas para acometer la reparación del tranvía tras el accidente. Por tanto, se considera que no existen otras empresas a las que les pueda contratar este servicio con las suficientes garantías técnicas para dejar el tranvía útil para prestar servicio comercial con viajeros. En el expediente de la contratación se dice que se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas.

Un error humano se apuntó como causa principal del descarrilamiento del tranvía de Sevilla que tuvo lugar el 28 de julio en la avenida de San Francisco Javier sobre las 8.00 de la mañana. La hipótesis que cobra más peso por ahora es que el vehículo se metió por equivocación en la vía que no correspondía y que, al intentar enmendar el error, dos vagones quedaron sobre una vía y los otros tres sobre la otra, produciendo el alcance de uno de ellos con el poste de la catenaria, según pudo saber este periódico de fuentes relacionadas con el suceso.

Afortunadamente no se produjeron daños personales, y los cuatro usuarios que en ese momento estaban a bordo salieron por sus propios medios. El vehículo efectuaba el trayecto desde Luis de Morales a Plaza Nueva y descarriló cuando circulaba por la avenida de San Francisco Javier. El accidente ocasionó un impacto con una de las catenarias, por lo que el servicio tuvo que ser suspendido en su totalidad.

La línea del tranvía entre Plaza Nueva y Nervión se dotó con 5 vehículos nuevos que se sumaron a los 4 que estaban operativos desde su estreno en 2007. Tras el accidente la flota quedó reducida a ocho vehículos al menos hasta que el noveno se repare.

CAF también fabrica seis trenes para el tranvía de Alcalá de Guadaíra y otros cinco trenes para la línea 1 del Metro de Sevilla, cuya concesionaria ha realizado una inversión de 30,2 millones de euros que incluye tanto la adquisición de las unidades como el coste de su mantenimiento durante seis años. El plazo estimado para la entrega de los nuevos trenes del Metro se sitúa en torno a los dos años, de acuerdo con los plazos habituales de fabricación y homologación de este tipo de material ferroviario. En 2028 deberían estar en Sevilla los nuevos trenes.