Metro de Sevilla adjudica y formaliza el contrato con CAF para los cinco nuevos trenes por 30,2 millones

Metro de Sevilla, sociedad concesionaria de la Junta de Andalucía participada mayoritariamente por Globalvia (88,23%) y en menor medida por la Agencia de la Obra Pública (11,77%) de la Consejería de Fomento, ha adjudicado a la empresa CAF la fabricación y suministro de cinco nuevas unidades de tren que se añadirán a las 21 unidades actualmente en servicio.

La inversión realizada por la concesionaria asciende a 30,2 millones de euros e incluye tanto la adquisición de las unidades como el coste de su mantenimiento durante seis años. El plazo estimado para la entrega de los nuevos trenes se sitúa en torno a los dos años, de acuerdo con los plazos habituales de fabricación y homologación de este tipo de material ferroviario. En 2028 deberían estar en Sevilla los nuevos trenes.

El contrato se ha formalizado este jueves tras el acuerdo adoptado este mes por el consejo de administración de Metro de Sevilla, que autorizó esta ampliación de la flota del material móvil. Con esta operación, Metro de Sevilla elevará a 26 unidades el parque total de vehículos del suburbano.

La compañía vasca CAF fabricará los nuevos trenes de última generación, modelo Urbos 100. Las nuevas unidades, que se fabricarán conforme a las especificaciones técnicas de Metro de Sevilla, constituyen una evolución técnica y de diseño con respecto al actual modelo, Urbos II, que conforma la actual flota de la Línea 1.

Una vez completado el proceso industrial y de homologación, los trenes estarán preparados para operar en la Línea 1 de Metro de Sevilla y contarán con las características técnicas necesarias para mantener los estándares de capacidad, confort, seguridad y fiabilidad que caracterizan al metropolitano sevillano, que en 2024 alcanzó una demanda récord de 22,6 millones de usuarios, un 11% más que en el anterior ejercicio 2023.

Responsables de la consejería de Fomento y del fabricante CAF / Consejería de Fomento

La ampliación de la flota contribuirá a incrementar la disponibilidad operativa y la eficiencia en la gestión del servicio, reforzando el compromiso de Metro de Sevilla con ofrecer un servicio de transporte público de alta capacidad, rápido y sostenible.

La Línea 1 del Metro de Sevilla, que se encuentra en servicio comercial desde el 2 de abril de 2009, consta de un trazado de 18 kilómetros y 21 estaciones, que discurren por los municipios de Mairena del Aljarafe, San Juan de Aznalfarache, Sevilla y Dos Hermanas, con una población servida de 227.974 habitantes (residentes en un radio de influencia de 500 metros respecto a una estación).