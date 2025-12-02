La Junta fuerza a la concesionaria del Metro a comprar cinco nuevos trenes que deberían llegar en 2028

Tras una larguísma negociación y demasiados años de colapso de viajeros en el Metro advertidos incluso por el Ayuntamiento de Sevilla, la línea 1 tendrá cinco nuevos trenes en un plazo mínimo de dos años, es decir, desde 2028 en adelante. La consejería de Fomento de la Junta (en minoría en el consejo de administración del Metro) ha logrado forzar a la concesionaria, liderada por la empresa Globalvía, a anticipar una inversión de unos 25 millones para comprar estos nuevos vehículos que elevarán la flota del Metro a 26 trenes, frente a los 21 actuales.

La sociedad Metro de Sevilla está participada en un 88,23% por Globalvia y en el 11,77% por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, el ente público de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, trabaja ya en la formalización del contrato para la fabricación y suministro de estas nuevas unidades.

Estos trenes son urgentes para acabar con el colapso de viajeros que sufre la línea 1, que mueve ya al año 22,69 millones de viajeros prácticamente con la misma cantidad de trenes que tenía en su estreno en 2009.

La Junta lleva dos años tratando de obligar a la concesionaria a esta inversión, pese a que los accionistas de la concesionaria del Metro de Sevilla se han repartido nada menos que 42,5 millones en los últimos años, a razón de 22,4 millones de euros en dividendos del ejercicio 2024 y 20,1 millones de recompensa en el año anterior (2023), según consta en las cuentas anuales del Metro de Sevilla de 2024. El dividendo es la parte de los beneficios de una sociedad que corresponde a cada socio, como recompensa por su aportación al capital social.

La sociedad concesionaria y la Junta de Andalucía concluyen así el proceso de negociación para posibilitar el anticipo de la inversión en el nuevo material móvil por parte de Metro de Sevilla, cuyo contrato de concesión administrativa incluye en su alcance la adquisición del material móvil por parte del concesionario.

Detalles del acuerdo

El consejo de administración de Metro de Sevilla, sociedad concesionaria de la Junta de Andalucía para la construcción y explotación de la Línea 1, incluida la prestación aneja de adquisición del material móvil, ha aprobado en su sesión la operación de compra de cinco nuevos trenes, a requerimiento de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, que tutela y supervisa esta concesión de transporte público.

El consejero de administración de la sociedad Metro de Sevilla, liderado por Globalvía y donde la consejería de Fomento está en minoría / Consejería de Fomento de la Junta

Una vez aprobada la operación de compra de estas nuevas unidades, Metro de Sevilla trabaja en la formalización del contrato de fabricación y suministro del nuevo material móvil, cuyos plazos contractuales del mercado se mueven en un horizonte de 24 meses para su entrega y puesta en marcha. La concesionaria, a requerimiento de la Junta de Andalucía, trabaja en formalizar el contrato para la fabricación del nuevo material móvil

La fabricación y suministro de estos cinco nuevos trenes, que elevará la flota total del material móvil del Metro de Sevilla hasta 26 unidades (actualmente dispone de 21 trenes, del modelo Urbos 2 de CAF), contribuirá a hacer frente a la evolución de la demanda de viajeros en los últimos años.

Un momento del consejo de administración de Metro de Sevilla / Consejería de Fomento de la Junta

A partir de los años 2023 y 2024, una vez superados los efectos que la crisis sanitaria de la COVID-19 tuvo sobre el comportamiento de la demanda del transporte público, como consecuencia de las restricciones aplicadas en materia de movilidad, la Línea 1 ha registrado un crecimiento sustancial, por encima del umbral de los 17 millones de usuario anuales previos a la pandemia. Una tendencia que se ha visto también favorecida por las bonificaciones estatal y autonómica al precio de los títulos de viaje recurrentes (bonos multiviajes) desde el año 2022.