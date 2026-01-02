Alineación probable del Betis ante el Real Madrid: ¿Llega Antony?

El Real Betis Balompié visita este domingo el Santiago Bernabéu para estrenar por todo lo alto el 2026. Lo hará sin Isco Alarcón, para quien el que fue su estadio es tierra prohibida desde que viste la zamarra de las trece barras. Eso sí, los béticos llegan con unas sensaciones inmejorables después de la victoria más contundente del curso en el Estadio de La Cartuja ante el Getafe de José Bordalás. Quien parece que vuelve a estar otra vez sobre el alambre es el propio Xabi Alonso, con la prensa de la capital tildando este partido de match ball.

En el caso del conjunto blanco, las bajas son algo más numerosas que en La Palmera. Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Brahím Díaz (Copa de África), Eder Militao, Fede Valverde y Kylian Mbappé serán las ausencias que tenga el técnico vasco de cara al enfrentamiento de este domingo. Mientras, en Heliópolis se espera que este sábado por la tarde toda la expedición se suba al AVE para viajar excepto Isco, que será el lesionado que cause baja junto a los que están jugando la Copa de África (Amrabat, Abde y Bakambu).

Once probable del Betis ante el Madrid / DDS

Posible once del Betis ante el Madrid

Por tanto, el posible once del conjunto de Manuel Pellegrini ante los madrileños es el siguiente: Álvaro Valles en portería. Ángel Ortiz para defender a Vinicius con Bartra y Natan como centrales y Valentín Gómez haciendo las veces de lateral zurdo. El centro del campo apunta a estar compuesto por Marc Roca y Nelson Deossa (que es la mayor duda, ya que la otra opción sería que Fornals retrasase su posición para darle entrada a Lo Celso), Aitor Ruibal en banda izquierda, Fornals en la mediapunta, Antony en banda derecha y como referencia ofensiva del equipo, Cucho Hernández.

El nivel creciente del centrocampista colombiano y el mal momento del argentino provocan que todavía haya esa pequeña duda en la zona de la medular. Igualmente, en el extremo zurdo también va a tener Pellegrini una enorme duda: darle continuidad a Aitor Ruibal y dejar en la zona defensiva a un Ángel Ortiz con gran nivel pero que sigue siendo inexperto, o colocar arriba a un Rodrigo Riquelme que necesita buenas actuaciones en grandes escenarios.