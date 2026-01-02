Antony y el estreno en el Bernabéu con el Betis: un escaparate para el Mundial 2026

El Betis comienza el 2026 visitando el Santiago Bernabéu, un escenario en el que se estrenará Antony. El extremo, que se recupera de una fatiga muscular, confía en llegar a tiempo para una de las citas de mayor repercusión del curso para los verdiblancos, pues ni en las filas del Ajax ni en el Manchester United, el de Sao Paulo jugó en el feudo blanco.

De ahí las ganas de éste de jugar el próximo domingo en el Coliseo de la Castellana, pues a buen seguro que serán muchos los focos que apunten a un Antony que, ante la baja de Isco, está llamado a dar un paso adelante para seguir logrando cosas en un Betis con el que sueña en grande en el comienzo del nuevo año. Y qué mejor que hacerlo en un escenario como el Santiago Bernabéu.

Los números

Antony lleva en la Liga 5 goles y 2 asistencias en 12 encuentros. Unos buenos números que quiere seguir elevando durante la segunda parte de la temporada, pues hasta en partidos en los que ha estado un tanto irregular, siempre ha dejado detalles de su calidad, como por ejemplo ante el Getafe, con ese gran centro a Ruibal, desde la derecha al segundo palo, para que éste marcara de cabeza.

El extremo trabaja para dejar atrás una fatiga muscular y llegar de la mejor manera al domingo

Además, en la Europa League, en 5 encuentros ha sumado 3 goles y 2 asistencias, firmando también unos guarismos positivos en ese caminar de los de Heliópolis de cara a quedar clasificados entre los ocho primeros para evitar el play off.

Plano personal

El año 2025 ha sido de contrastes para Antony, con ese lado más oscuro que le tocó vivir en el Manchester United y la felicidad disfrutada en el Betis, donde halló su lugar para reencontrarse con su fútbol y volver a ser feliz. Su llegada en el mercado de invierno del curso pasado supuso luz al final del túnel para el brasileño, que rindió a un alto nivel en el Betis. Por ello, y pese a un verano complicado, los caminos de Antony y el club verdiblanco volvieron a cruzarse para convertirse ya en propiedad en futbolista heliopolitano.

Ancelotti no lo pierde de vista de cara a ganarse un puesto en la lista final para el próximo Mundial

Aquella llegada a Sevilla y el recibimiento de los béticos en el aeropuerto de San Pablo marcó a Antony, que ha ido de menos a más en su rendimiento, fruto también de no haber realizado una pretemporada como el resto de compañeros –pese a trabajar por su cuenta–, a la espera de tener un gran 2026, como expuso en sus redes sociales: "2025 no se trata de perfección, se trata de superación. Cada batalla ganada contó con el apoyo de mi familia, mi base, mi fuerza. Lloré, sonreí, aprendí... y cada caída me enseñó, cada lágrima me fortaleció. Hoy sigo con la cabeza alta, con la certeza de que todo valió la pena. Que el nuevo año traiga valor para continuar, fe para no rendirse y gratitud para que toda la honra y toda la gloria sean para el Señor mi Dios. Seguimos juntos, más fuertes".

La selección brasileña

En el verano de 2026 llega el Mundial, una cita que Antony tiene muy presente. Carlo Ancelotti ya contó con él y, a buen seguro, que si hace una gran segunda parte de la temporada, volverá a tenerlo presente. El domingo coincidirá con Vinícius y Rodrygo en el terreno de juego, y el seleccionador brasileño seguro que estará muy pendiente de lo que pase en el Bernabéu, un escenario ideal para que se vea una muy buena versión de Antony.