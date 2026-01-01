El Betis busca rendimiento inmediato en invierno

Este viernes 2 de enero, y hasta el próximo 2 de febrero, estará abierto el mercado de invierno, y en el Betis tienen claro el camino a seguir de la mano de Manuel Pellegrini.

El chileno y el club verdiblanco han marcado las directrices y, más allá de posiciones específicas, ambas partes buscan refuerzos: futbolistas que den rendimiento inmediato y aporten cosas importantes en los diferentes frentes abiertos que los verdiblancos tienen en cuanto a competiciones se refiere.

La visión de Pellegrini

El Ingeniero, muy satisfecho con la plantilla que tiene a su disposición, ha vuelto a insistir en la importancia de que, si llegan fichajes, sean refuerzos, teniendo en cuenta también la disponibilidad económica. En este sentido, tanto el santiaguino como la dirección deportiva, con Manu Fajardo y Álvaro Ladrón de Guevara al frente, están en permanente contacto.

Prioridad absoluta: la delantera

La delantera es, sin duda, la prioridad absoluta a reforzar, con la llegada de un competidor para Cucho Hernández, para lo que tendría que darse la salida del Chimy Ávila, que es la que más fuerza ha tomado en las últimas horas; y la de Bakambu, en la Copa de África.

Otras posiciones en la agenda

Además, en el Betis están muy pendientes de alguna posible venta, necesaria en el apartado de las plusvalías para cuadrar las cuentas (si no ahora, antes del 30 de junio). A partir de ahí, un extremo, un medio centro y un lateral zurdo, siempre que haya salidas, son otras posiciones presentes en el Betis de cara a un mercado invernal donde la prioridad sigue siendo reforzar la delantera.