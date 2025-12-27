Bakambu marca el gol del empate del Congo ante Senegal (1-1)

El delantero Cedric Bakambu fue claro protagonista en el partido que la selección de la República Democrática del Congo ha jugado este sábado ante Senegal, correspondiente a la segunda jornada del Grupo D en la Copa África que acoge Marruecos. El bético marcó el único tanto de su combinado, que le sirvió para arrancar un valioso empate ante su potente rival. Bakambu marcó un gol de oportunista, al recoger el rechace del portero Mendy a un tiro. Ocurrió en el minuto 61, cinco antes de que el delantero fuera relevado por Mayele.

Sadio Mané restableció el empate en el minuto 69 de tiro ajustado cerca de la portería, en una situación muy ventajosa. No obstante, el empate le sabe mejor a los congoleños, que suman ya cuatro puntos tras dos partidos y deben jugar en la última jornada con la selección sobre el papel más floja del grupo, Botsuana. Será el próximo martes 30. La selección de Bakambu tiene muy cerca su acceso a la siguiente fase, lo que para ellos ya es un éxito.

Incluso tienen opciones de acabar como primera de grupo, ya que Senegal, aun siendo favorita, cierra su participación en el grupo ante Benín, que tiene tres puntos después de haber caído ante la RD Congo (1-0) y haber derrotado a Botsuana (1-0).

Bakambu es uno de los nombres que la secretaría técnica del Betis tiene en la lista de pretendidas salidas en el mercado invernal para aligerar nómina y que el límite salatrial no impida la llegada de algún refuerzo para el ataque verdiblanco.