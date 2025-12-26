Duda despejada: Amrabat también es titular ante Mali

Sofyan Amrabat ha vuelto a salir como titular con la selección marroquí en la segunda jornada de la Copa África, que enfrenta a los anfitriones con Mali desde las nueve de esta noche. El centrocampista bético ya jugó el pasado domingo el encuentro completo ante Comores en el estreno en la competición.

Quedaron despejadas las dudas sobre el concurso de Amrabat por arrastrar unas posibles molestias y no encontrarse al cien por cien después de haber acelerado su vuelta a los terrenos de juego. El mediocentro se lesionó el pasado 27 de noviembre en el inaudito encontronazo con Isco Alarcón, que sufrió un percance más grave (el malagueño sigue tratándose el tobillo) y desde entonces tuvo un tratamiento conservador y prefirió no arriesgar hasta su marcha con la selección marroquí.

Los dos últimos días, Sofyan Amrabat trabajó al margen del grupo y se limitó a ejercitarse de forma individual. En el debut en el torneo disputó el choque completo con una protección especial en la zona baja de la tibia derecha.

La selección norteafricana, tras derrotar 2-0 a Comores en la primera jornada, busca ante Mali un triunfo que le asegure su presencia en la siguiente fase de un torneo en el que es la principal favorita. El seleccionador Walid Regragui ha alineado ante los malienses a Bono; Mazraoui, El Yamiq, Aguerd, Salah-Eddine, Amrabat, Ounahi, El Aynaoui, Brahim Díaz, El Kaabi y Saibari.