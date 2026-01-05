Los partidos que tiene que jugar Adrián para renovar con el Betis hasta 2027

Uno de los jugadores del conjunto verdiblanco que termina contrato en junio del 2026 es Adrián San Miguel. El veterano guardameta del Betis no está contando con minutos esta temporada más allá de los dos choques de Copa del Rey que ha tenido el equipo de Manuel Pellegrini. Con la llegada de Pau López y Álvaro Valles, el andaluz ha quedado relegado a la última posición en la portería después de ser titular en la final de la UEFA Conference League. En las últimas horas se ha revelado una noticia importante: renovará con el Betis hasta el 30 de junio de 2027 si alcanza un número determinado de partidos.

La noticia la reveló el director deportivo bético en una entrevista con los compañeros de MARCA: "Sí, Adri tiene una cláusula por la que si juega un número de partidos ampliaría una temporada más. A día de hoy es pronto para eso. Es cierto que también hay que poner en valor y destacar todo lo que aporta Adri en el día a día dentro del vestuario y también lo que está aportando en la Copa del Rey cuando ha jugado con intervenciones de gran mérito". Según ha podido conocer Diario de Sevilla, tendría que jugar 12 partidos oficiales disputando como mínimo 45 minutos en esta temporada.

Adrián y Álvaro Valles felicitan a Riquelme, que se lleva el balón por sus tres goles. / Manuel Bruque (Efe)

El meta, convencido de que puede aportar

Así mismo habla el futbolista verdiblanco sobre su estado de ánimo, sus ganas y la capacidad que tiene para seguir: "Para mí lo más importante es exigirme en el día a día y estar disponible, luego la decisión de jugar o no la tiene el míster y ahí tendrá que tomar la iniciativa de poner a uno u otro en una competición u otra. Hasta ahora he tenido la Copa, ojalá podamos llegar muy lejos en la Copa y por qué no llegar a una final de nuevo y poder vivir eso de nuevo como ya se vivió unos años atrás", comentaba para El Correo Andalucía.

"Estoy para seguir más allá de 2026 y de 2027 si hiciera falta, pero no me apetece hablar mucho más allá de lo próximo. Tenemos que disfrutar de estos momentos tan bonitos en el club y hacer disfrutar a los béticos, que yo siendo bético también he pasado por una etapa quizás, no placentera. Ahora todo el mundo viene al estadio con la ambición de ganar y de que no nos vale un empate, porque el equipo quiere ganar y ganar y conseguir cosas. Ha cambiado ese clic y esa ambición de seguir a por más y a por más. Como suelo decir, no tenemos que frenarla y ni mucho menos ponernos ningún límite", cerraba.