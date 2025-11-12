Contra el Torrent, el 3 de diciembre a las 21:00

En un escenario aún por determinar, el Betis ya conoce cuándo disputará la segunda ronda de la Copa del Rey. Se enfrentará con el Torrent el próximo 3 de diciembre, miércoles, a las 21:00 horas.

Antes el cuadro verdiblanco afrontará el derbi en nervión el domingo 30 de noviembre (16:15), jugando tres días después el torneo copero y recibirá al Barcelona el sábado siguiente, 6 de diciembre, a las 18:00.

El escenario del duelo copero está aún por decidir, ya que el estadio Sant Gregori, con capacidad para unos 5.000 espectadores, empezó a inicios de noviembre su reforma con un presupuesto de 400.000 euros para diversas actuaciones de adecuación entre las que se encuentran la iluminación, el césped artificial y diveras mejoras.

Además LaLiga dio a conocer el horario de la jornada 16, cuando el equipo de Manuel Pellegrini visitará al Rayo Vallecano tras jugar el jueves anterior en Zagren contra el Dinamo. El choque en Vallecas cerrará la jornada el lunes 15 de diciembre a las 21:00.