Adrián San Miguel, convencido de que puede quedarse en el Betis "más allá de 2026 o 2027"

La temporada pasada, Adrián San Miguel fue uno de los pilares del Real Betis Balompié a lo largo del curso, sobre todo desde la salida de Rui Silva en invierno, llegando incluso a disputar la final de la UEFA Europa League y contando con una predilección importante en la plantilla incluso por encima de Fran Vieites. Esta temporada, no está teniendo protagonismo. De hecho, sólo ha jugado la primera ronda de Copa del Rey. Pero igualmente, el meta sevillano se siente bien físicamente, confiado en poder ganarse un puesto y sobre todo, de poder aportar desde cualquier faceta dentro del vestuario durante más temporadas (a pesar de que su contrato con los Heliopolitanos termine en junio de 2026).

De hecho, este ha sido uno de los principales apuntes que ha realizado en una entrevista con los compañeros de El Correo de Andalucía en este parón FIFA, donde al margen de su fortaleza y su deseo de continuar como bético, ha hablado de varios temas y nombres propios de actualidad. "Para mí lo más importante es exigirme en el día a día y estar disponible, luego la decisión de jugar o no la tiene el míster y ahí tendrá que tomar la iniciativa de poner a uno u otro en una competición u otra. Hasta ahora he tenido la Copa, ojalá podamos llegar muy lejos en la Copa y por qué no llegar a una final de nuevo y poder vivir eso de nuevo como ya se vivió unos años atrás", comentaba el veterano guardameta.

Adrián y Pau López se ejercitan en la ciudad deportiva del Betis. / José Manuel Vidal / Efe

Quiere jugar hasta 2027 en el Betis

Hay momentos en los que aunque no se tengan minutos, el cómo se siente el futbolista consigo mismo también importa, y mucho: "Estando disponible, para mí lo más importante es sentirse bien con uno mismo y yo me siento bien entrenando a día a día al cien por cien, no aflojando personalmente para mí porque al final me ayuda también mentalmente a estar preparado, uno no puede estar pensando si va a jugar o no va a jugar, eso no depende de ti, al final lo que sí depende de ti es dar el 100% en el día a día, ya sea adentro o fuera del campo y esa es mi ambición, seguir apretando, exigiendo, estando y disfrutando de una temporada más aquí. Vamos cumpliendo una edad, yo tengo ahora 38, me siento físicamente como un toro, pero es cierto que hay que seguir disfrutando cada momento".

"Estoy para seguir más allá de 2026 y de 2027 si hiciera falta, pero no me apetece hablar mucho más allá de lo próximo. Tenemos que disfrutar de estos momentos tan bonitos en el club y hacer disfrutar a los béticos, que yo siendo bético también he pasado por una etapa quizás, no placentera. Ahora todo el mundo viene al estadio con la ambición de ganar y de que no nos vale un empate, porque el equipo quiere ganar y ganar y conseguir cosas. Ha cambiado ese clic y esa ambición de seguir a por más y a por más. Como suelo decir, no tenemos que frenarla y ni mucho menos ponernos ningún límite", cerraba.

Antony enarbola la bandera del Betis a hombros de Adrián. / Antonio Pizarro

Antony, un enamorado del Betis

Si hay alguien que conoce bien al brasileño dentro del vestuario bético ese es Adrián. "Y Antony es otro de los enamorados, de los que llegan, ven el ambiente, ven la situación, viven el día a día y sienten el cariño de la gente y al fin y al cabo es cierto que nuestra profesión, todo el mundo trabaja por dinero y por un salario y por disfrutar de su carrera, pero hay veces que el dinero no paga otras cosas y Antony lo tuvo claro", comentaba sobre el de Osasco.

"Habrá tenido ofertas millonarias durante este verano, pero él sólo tenía en su punto de mira volver aquí, volver al Betis, seguir disfrutando de su carrera y exigirse también porque jugando cada domingo y manteniendo ese nivel que yo creo que le va a conseguir cotas más altas. Al final, hay un Mundial ahora cercano, son todos objetivos y retos importantes que yo creo que él lo tuvo claro y vio que el Betis era su lugar idóneo", cerraba.