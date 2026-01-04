Manu Fajardo sobre el mercado del Betis: “¿Fichajes como Cucho y Antony? Todo es posible”

El director deportivo del Real Betis Balompié, Manu Fajardo, va a tener mucho trabajo en este mercado invernal ya que el combinado de La Palmera va a acometer, al menos, tres o cuatro operaciones. Algunas salidas como las de Chimy Ávila, Bakambu y algún candidato como Altimira, Lo Celso o Ricardo Rodríguez, y también los evidentes recambios por esas salidas. Con la ventana de enero recién comenzada, Fajardo ha atendido a los compañeros de MARCA en una entrevista en la que vuelve a analizar el modelo referencia en Europa que representa el del equipo heliopolitano a día de hoy, y como no podía ser de otra forma, las claves del mercado bético.

De cara a esta ventana le preguntaban los compañeros si había opciones de que se produzcan fichajes como los del Cucho o Antony. Esto contestaba: "En el mundo del fútbol todo es posible. A día de hoy me gusta hablar con cautela sin lanzar campanas al vuelo. De aquí al final del mercado puede pasar cualquier cosa. Pero con mucha pausa, con mucha cautela, sin lanzar campanas al vuelo, sin ilusionar con que pueda venir un nombre de la dimensión de Antony, pero con la claridad y el convencimiento de que en un mes de enero frenético puede pasar cualquier cosa".

Manu Fajardo, director deportivo del Betis. / Juan Carlos Vázquez

Una dirección deportiva muy dinámica en el Betis

Muchas personas se preguntan cómo funciona la dirección deportiva y sobre todo, cómo es esa toma de la decisión definitiva: "No tenemos ligas asignadas como tal, a diferencia de otras direcciones deportivas, y obviamente, dentro de una estructura jerárquica como es esta de la dirección deportiva, cuando ya entendemos que un jugador cumple todos los requisitos para firmar por el Betis, ya entramos a valorar tanto Álvaro, Andrés como yo, que somos las personas con más responsabilidad dentro del departamento".

"Con el entrenador, en mi caso, suelo trabajar en el día a día, siempre con la vista puesta en los mercados. Él me da su opinión de jugadores concretos, sobre su perfil, pero lógicamente al final los nombres los acabamos proponiendo en la Dirección Deportiva, que somos los que más conocimiento tenemos del mercado", comentaba sobre la forma en la que se sonsensúan los fichajes con Pellegrini.

Deossa controla la pelota e intenta marcharse entre Kiko Femenía y Domingos Duarte. / Antonio Pizarro

Un nuevo mercado físico en Europa

Qué tipos de jugadores encajan a día de hoy en Heliópolis. Sin duda, que el apartado físico es fundamental no pasa desapercibido en la dirección deportiva bética: "El fútbol en la actualidad va muy orientado al físico, lo hemos podido comprobar en la temporada más reciente en competición europea, que igual te enfrentas a rivales de no mucha entidad, pero te crean problemas y llegan inclusive a ser superiores desde el orden táctico y también desde la superioridad física".

"Sí, necesitamos vender para fichar ya lo dijo el presidente. Es de agradecer lo que hace el Consejo de Administración de poner hasta el último céntimo a disposición de la Dirección Deportiva para que la afición del Betis disfrute del mejor plantel posible", cerraba. .