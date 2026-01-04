Real Madrid-Betis, en directo

El Betis visita el Santiago Bernabéu en la primera prueba exigente de este 2026 con el objetivo de sacar un resultado positivo con el que mantener su condición de invicto a domicilio en lo que va de Liga.

De cara a este encuentro, Manuel Pellegrini ha citado a 22 jugadores, teniendo disponibles a todos sus hombres salvo Abde, Amrabat y Bakambu, en la Copa de África, e Isco, lesionado. Mientras, en el Real Madrid, Xabi Alonso tiene las bajas de Mbappé, Militao, Alexander Arnold, Brahim, Endrick y Huijsen, que finalmente se ha quedado fuera de la lista por un problema muscular. Por contra, el técnico tolosarra recupera a Dani Carvajal.

El árbitro del partido es Hernández Hernández, del colegio canario, que estará asistido desde el VAR por Pulido Santana. Se espera una gran entrada en el Santiago Bernabéu, con cerca de ochenta mil espectadores, de ellos en torno a un millar de béticos.