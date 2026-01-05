Radar Betis semana 19: Así les fue a los cedidos este fin se semana

El Real Betis Balompié ha visto ya cómo ha pasado el decimoquinto fin de semana para los futbolistas que han salido cedidos de la entidad heliopolitana. En el radar de los futbolistas cedidos se encuentran: Sergio Arribas, que juega en la SD Huesca, Guilherme Fernandes, que lo hace para el Valladolid, Petit junto a Ismael Barea para el Mirandés, Iker Losada en el Levante, Nobel Mendy con el Rayo Vallecano y Mateo Flores en el Arouca portugués. Este último no juega desde el mes de agosto y estará un poco más sin hacerlo debido a una lesión que sufrió una lesión en el menisco externo de su rodilla, que lo tendrá en el dique seco entre dos y tres meses. Cabe recordar que en este radar se encuentran aquellos jugadores que han estado más cerca del primer equipo al haber contado Pellegrini alguna vez con ellos, o bien pertenecer a la dinámica del primer plantel.

El triunfador de la jornada fue Iker Losada. El futbolista del Levante estaba siendo un descarte completo en el Levante, y con la llegada del nuevo entrenador del conjunto granota, consiguió su primera titularidad y también anotar su primer gol con la camiseta del conjunto valenciano. Además, lo hizo en el Ramón Sánchez-Pizjuán con lo que eso implica (al estar cedido por el Betis). De hecho, pudo anotar más de un tanto.

Irregular Mendy y mal estreno en 2026 de Petit

Por un lado, en el otro partido de Primera División hay que destacar el papel irregular de Nobel Mendy. Luiz Felipe se lesionó en el minuto 40 de partido ante el Getafe y tuvo que entrar el jugador cedido por el conjunto verdiblanco. Realizó buenas acciones defensivas que siguen demostrando su crecimiento, pero todavía tiene que corregir muchos errores y evitar acciones no forzadas como la falta que cometió en las instancias previas al tanto del empate del conjunto azulón.

Por otro lado, en el Mirandés se pudo ver cómo Gonzalo Petit recibía la primera expulsión de su carrera en España por una entrada a destiempo y desproporcionada. Mala entrada de año de un jugador que volvía a ser titular y que no vio portería. Sin minutos, nuevamente, Ismael Barea. Guilherme Fernandes aportó con una parada en el empate ante el Valladolid pero encajó gol desde el punto de penalti. Arribas volvió a ser titular después de siete partidos sin jugar un sólo minuto. Eso sí, su equipo fue derrotado 4-1 en Castalia.

Gonzalo Petit e Ismael Barea con la camiseta del Mirandés

Los próximos partidos de los cedidos del Betis

Estos son los próximos compromisos de los equipos que tienen a jugadores cedidos por el conjunto verdiblanco: